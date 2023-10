St. asp. Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej przekazał, że na miejscu są też gazownicy, którzy w kanalizacji wykryli gaz. Zamknięta jest ulica Annopol do Odlewniczej, Odlewnicza do Marywilskiej i Rembielińska do Kondratowicza.

Na miejscu oprócz gazowników są też wodociągowcy. W tej chwili jest tam 16 zastępów straży pożarnej i 2 grupy operacyjne: miasta i województwa. To ciężki teren przemysłowy z centrum handlowym. Musimy dokładnie sprawdzić każdy szczegół - powiedział strażak.

Trasy objazdowe

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że na trasy objazdowe skierowano tramwaje linii 1, 3, 4 i 25.

Linia 1 z Annopola jeździ Starzyńskiego, rondo Żaba, 11 Listopada, Targowa, Ratuszowa, Jagiellońska do swojej trasy. Linie 3, 4 i 25 kursują trasą od Annopolu, 11 Listopada, rondo Żaba, Starzyńskiego, Jagiellońska, Ratuszowa, Targowa do swoich tras.

"Trwa uruchamianie komunikacji ZA TRAMWAJ na trasie: Rondo Starzyńskiego, Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińska, Metro Bródno" - poinformował ZTM.

Z powodu zamkniętej ulicy Odlewniczej na trasy objazdowe zostały skierowane również autobusy. Linia 234 w kierunku Metro Bródno, Białołęcka, Kopijników, Łabiszyńska, Kondratowicza natomiast w kierunku Augustów: Marywilska, Płochocińska, Cieślewskich, Białołęcka.

Linia 314 kursuje trasą: Białołęcka, Kopijników, Łabiszyńska, Kondratowicza, Brazylijska, Wysockiego, Marywilska a Z-1 w kierunku Żerań Wschodni: Marywilska, zawrotka przy Płochocińskiej, Marywilska. "Dodatkowo dla linii 409 i 500 obowiązuje jako stały dodatkowy zespół przystankowy Namysłowska" - przekazał ZTM.

autorka: Marta Stańczyk