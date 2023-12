"Policjanci z Pabianic w woj. łódzkim zauważyli mężczyznę, który przewrócił się na schodach wejściowych do komendy. Okazało się, że był nietrzeźwy. Z uwagi na mróz został wprowadzony do środka, by wytrzeźwiał. Miał jednak przy sobie narkotyki i został zatrzymany" - poinformowała rzeczniczka pabianickiej policji sierż. sztab. Agnieszka Jachimek.

Dyżurny komendy policji w Pabianicach zauważył osobę, która przewróciła się na schodach do komendy. - Mężczyzna był wyraźnie nietrzeźwy, bełkotał i miał problemy z samodzielnym poruszaniem się. Na dworze panował kilkustopniowy mróz, więc policjanci wprowadzili go do środka. 49-latek miał wytrzeźwieć w policyjnej celi - relacjonowała Jachimek. Został na dłużej Okazało się jednak, że posiadał przy sobie "dilerkę" z białym proszkiem. - Policyjny tester potwierdził, że znaleziona substancja jest środkiem odurzającym. Mężczyzna był już wielokrotnie notowany, a w związku z posiadaniem substancji zabronionych został zatrzymany - przekazała rzeczniczka. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut. Nie był w stanie powiedzieć, jak się znalazł przed budynkiem komendy i w jakim celu do niej przyszedł - podała. 49-latkowi grozi do 3 lat więzienia.

