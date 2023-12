W czwartek w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku rozpoczęła się druga rozprawa w toczącym się procesie przeciwko Stefanowi W. za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta podczas rozprawy przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ws. zabójstwa Pawła Adamowicza.

Oskarżonego Stefana W. nie ma na sali rozpraw, bo nie wniósł o doprowadzenie z aresztu.

Przesłuchanie policjantów

Sąd przesłuchał dwóch policjantów, którzy w kwietniu ub.r. konwojowali i pilnowali oskarżonego w trakcie procesu.

Pokrzywdzony funkcjonariusz Bartosz K., któremu W. zerwał pagon mówił, że zachowanie oskarżonego było "poprawne i standardowe".

Oskarżony poderwał ręce do góry i zerwał pagon z mojego prawego ramienia - zeznawał. Dodał, że ani pagon ani mundur nie zostały uszkodzone. - Byłem zły na samego siebie, że pozwoliłem oskarżonemu zaatakować się w ten sposób - mówił. Zaznaczył, że wydarzyło się to szybko i nie był w stanie zareagować w odpowiedni sposób.

Drugi z funkcjonariuszy Marek K., który był dowódcą konwoju, zeznał, że po zerwaniu przez Stefana W. pagonów w trakcie konwojowania do aresztu, zapytał go, dlaczego to zrobił. - Oskarżony powiedział, że chce mieć więcej zarzutów, żeby być bardziej medialnym. Taka była jego odpowiedź - zeznawał.

Znieważenie policjanta

Świadek dodał, że w jego ocenie ta sytuacja znieważyła policjanta.

Po przesłuchaniu świadków odtworzono nagranie z kamery sądu z tego zajścia.

Obrońca Stefana W. adwokat Łukasz Berg złożył wniosek o powołanie dwóch biegłych psychiatrów, którzy mieliby sprawdzić stan psychiczny oskarżonego.

Sędzia Anna Grzyb-Koniuszaniec zarządziła kilkunastominutową przerwę w rozprawie.

Za naruszenie nietykalności funkcjonariusza grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

W marcu br. Stefan W. został skazany na dożywocie za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wyrok jest nieprawomocny.