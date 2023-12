„Bardzo silny wiatr połączony z opadami śniegu utworzył duże depozyty na twardej warstwie, które stwarzają dodatkowe zagrożenie z racji bardzo słabego połączenia. Szlaki są nieprzetarte, nie zalecamy wyjść w wyższe partie Tatr” – czytamy w komunikacie TOPR.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego

Lawinowa trójka oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie.

Na Kasprowym Wierchu leży 70 cm śniegu. Temperatura na szczycie spadła do -10 st. C., ale silny wiatr potęguje odczucie zimna. Dodatkowo wiatr powoduje zamiecie i zawieje śnieżne, które ograniczają widzialność i utrudniają orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. W wielu miejscach potworzyły się głębokie zaspy, a miejscami na szlakach występują oblodzenia. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków. Niezbędne jest posiadanie sprzętu zimowego jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC – to jest detektor lawinowy, sonda i łopatka.