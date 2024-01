Studniówka 2024: Od czego zależy wysokość składki?

O tym, gdzie i kiedy bawić się będą tegoroczni maturzyści z poszczególnych miast, piszą przede wszystkim lokalne media. Informując o starcie sezonu studniówkowego 2024, przyglądają się kosztom organizacji balów. Z publikowanych przez nie informacji wynika, że w przypadku tych imprez nie ma znaczących różnic między różnymi częściami kraju. Jeśli już, mogą się one pojawić między dużym miastem a mniejszym, a i to nie zawsze. Zdecydowanie większe wpływ na cenę studniówki 2024 mają takie parametry jak:

standard lokalu, w jakim odbywa się studniówka;

liczba uczniów vs. liczba zaproszonych gości (nauczycieli, rodziców);

rodzaj menu;

dodatkowe atrakcje (np. fotobudka);

to, czy gra DJ (najczęściej), czy też może zespół grający na żywo (taka opcja może podnieść ostateczną wysokość składki);

ewentualne koszty wynajęcia ochrony;

koszt obsługi foto i wideo.

Reklama

Reklama

Ceny studniówek 2024. Jakie składki płacą maturzyści?

Portal gk24.pl, powołując się na rozmowy z rodzicami podaje ceny w okolicach 500 i 600 zł za osobę. W innym miejscu stawka to 550 zł (uczeń) oraz 350 zł (osoba towarzysząca), czyli łącznie 900 zł. "Moje dziecko chrzestne ma w tym roku studniówkę w małym mieście w woj. kujawsko-pomorskim. Sala jest poza szkołą, a koszt za jedną osobę wynosi 400 zł. (..) Za osobę towarzyszącą zapłacą ok. 260-280 zł (ustalenia jeszcze trwają)" – cytuje portal inną rozmówczynię.

Z kolei "Gazeta Pomorska", podsumowując wszystkie wydatki, jakie maturzysta musi ponieść w związku ze studniówką (składka plus wydatki na sukienkę, buty, garnitur, fryzjera itp.), podaje kwotę ok. 2,5 tys. zł. Cytuje też tegorocznego maturzystę z Bydgoszczy, który mówi, że w przypadku jego studniówki "wstęp kosztuje 350 zł, a na bilet za osobę towarzyszącą trzeba wydać 300 zł".

"Kurier Lubelski", pisząc o inauguracji sezonu studniówkowego w Lublinie informuje z kolei. "W II LO cena za ucznia wraz z osobą towarzyszącą to ok. 720 zł natomiast ci, którzy wybierają się bez pary, zapłacą ok. 500 zł. W V LO cena za parę to 850 złotych, a za osobę to 600 zł. Pokazuje to, że w porównaniu do roku ubiegłego ceny poszły w górę o ok. 100 zł. W koszt wliczone jest wejście na bal, tzw. talerzyk z ciepłymi i zimnymi potrawami, muzyka oraz fotograf" – czytamy.

Reklama

Ceny studniówek 2024. Sukienka, garnitur, fryzjer, manicure

W przypadku wydarzenia takiego jak studniówka nie od dziś wiadomo, że składka może być dopiero początkiem wydatków. Udział w balu wymaga odpowiedniego stroju itd. Ile trzeba na to wydać? Odpowiedź: "sky is the limit" w tym przypadku nie będzie przesadą. 150 zł za uczesanie, 100 zł za manicure, 300 zł za makijaż, 2 tys. zł za zestaw dla chłopaka (garnitur, koszula, krawat buty), kilkaset złotych za sukienkę – takie kwoty przewijają się w studniówkowych zestawieniach. A nie wyczerpują one przecież listy wydatków. Oczywiście cena każdego z tych elementów może być zdecydowanie wyższa. Z drugiej strony wiele z nich można zmniejszyć lub nawet zupełnie z nich zrezygnować. Wypowiedzi maturzystek, które mówią, że na bal pomaluje je koleżanka, a sukienkę kupią w lumpeksie, wcale nie należą do rzadkości.