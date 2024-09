Ministerstwo Zdrowia: Szczepienia przeciw HPV w szkołach

Leszczyna wzięła udział w webinarze dla dyrektorów szkół nas temat powszechnego programu na HPV. Szczepienia mają odbywać się w szkołach.

Ministra zdrowia podkreśliła, że szczepienie na HPV to szansa na ochronę przyszłych pokoleń przed zachorowaniem na nowotwór wywołany przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). - Mamy program bezpłatnych szczepień od 9 do 14 roku życia. Dzisiaj apelujemy do dyrektorów szkół podstawowych o to, żeby zaangażowali się w organizację szczepień w szkołach - mówiła.

Poinformowała, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, sanepidem i lekarzami rodzinnymi przewodnik dla dyrektorów szkół o tym, jak przeprowadzić szczepienia.

Dlaczego szczepienia przeciw HPV są ważne?

Przypomniała, że program przeznaczony jest dla dzieci od 9 do 14 roku życia. - Jednak zachęcam wszystkich - rodziców nastolatków i starszych dzieci, młodych ludzi oraz dorosłych, by się zaszczepili. Szczepionka dla tych grup jest płatna, kosztuje około 500 zł, ale naprawdę warto - zapewniła Leszczyna.

Dodała, że szczepionka skierowana jest dla wszystkich osób, które podejmują współżycie seksualne. - To nie jest szczepienie na choroby wstydliwe, weneryczne. Każdy człowiek, także ten, kto ma stałego partnera lub partnerkę, męża czy żonę, jest narażony na zakażenie wirusem HPV. A przecież możemy tego uniknąć. Róbmy to - zaznaczyła.

Poinformowała, że rodzice, którzy chcą, by ich dzieci zostały zaszczepione, powinni wyrazić zgodę na szczepienie na wrześniowym zebraniu w szkole. - Rodzic dostanie na zebraniu od wychowawcy informację o konieczności wyrażenia zgody na szczepienie. Wierzę, że do programu przystąpi zdecydowana większość szkół - powiedziała.

Zastrzegła, że w sytuacji, gdy szkoła nie przystąpi do programu rodzice mogą zgłosić chęć zaszczepienia dziecka w najbliższym POZ - wówczas dziecko zaszczepi lekarz rodzinny.

Ministra edukacji Barbara Nowacka wyraziła nadzieję, że dzięki programowi uda się zatrzymać rozprzestrzenianie się raka szyjki macicy oraz innych nowotworów, których źródłem jest wirus HPV. - Ta choroba dotyczy nie tylko kobiet, jak się kiedyś uważało, ale również mężczyzn - zastrzegła.

Zaapelowała do dyrektorów szkół, by wsparli program oraz namówili rodziców do szczepień. - To jest rzecz niby błaha, ale realnie może uratować życie i zdrowie nie tylko osób, które zostały zaszczepione - podkreśliła.

HPV. Bezpłatne szczepienia dla uczniów szkół podstawowych

Do 1 września dostęp do dwóch rodzajów szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV): dwuwalentnej i dziewięciowalentnej w ramach powszechnego i dobrowolnego programu miały dziewczęta i chłopcy w wieku 9-14 lat.

Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć wszczepialność na HPV. Od 1 września program szczepień przeciwko HPV obejmuje dodatkowo dzieci w wieku 9 i 10 lat. Oznacza to, że dzieci mogą bezpłatnie przyjąć szczepionkę dziewięciowalentną.

Szczepionka dwuwalentna działa przeciw dwóm typom wirusa HPV: 16 i 18. Zapobiega wystąpieniu zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu oraz rakowi szyjki macicy i rakowi odbytu, związanych z onkogennymi typami HPV.

Szczepionka dziewięciowalentna Gardasil działa przeciw dziewięciu patogenom wirusa brodawczaka ludzkiego, a mianowicie: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Chroni przed zmianami przednowotworowymi narządów płciowych i odbytu, rakiem szyjki macicy, rakiem odbytu i dodatkowo przed wystąpieniem brodawek narządów płciowych (kłykcin kończystych) związanych przyczynowo z zakażeniem określonymi typami wirusa. Zgodnie z Narodową Strategią Onkologiczną, do końca 2028 r. zaszczepionych przeciwko HPV miałoby zostać przynajmniej 60 proc. dziewcząt i chłopców w wieku dojrzewania.