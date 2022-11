Eurofightery w Malborku. 10 rosyjskich samolotów przechwyconych jednego dnia

1/5 17 tysięcy kilogramów. Mniej więcej tyle waży każdy włoski samolot bojowy Eurofighter Typhoon, który od połowy lata praktycznie codziennie startuje z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Zwyczajowo są one uzbrojone w dwa pociski ziemia – ziemia AIM 2000 Iris – T i dwa pociski AIM 120 Amraam, które mogą osiągać prędkość nawet 4 machów. W sojuszniczej Task Force White Eagle na Pomorzu są obecnie cztery włoskie maszyny, a piąta służy jako zapas. "W sumie jest tu ok. 130 włoskich żołnierzy, z czego połowa to piloci i technicy obsługujący maszyny" – wyjaśnia pułkownik pilot Salvatore Florio, który jest dowódcą włoskiego kontyngentu. "Startując z tej bazy do granicy obwodu kalingradzkiego mamy mniej niż pięć minut, do tej z Białorusią ok. 20 minut, a do tej z Ukrainą 25 minut. W tych misjach nie możemy sobie pozwolić na błędy" – wyjaśnia doświadczony lotnik.