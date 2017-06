Szef MSWiA opowiadał wiceministrowi MON Bartoszowi Kownackiemu o lotach samolotem, gdy podszedł do niego minister środowiska. Jan Szyszko wręczył mu kopertę i powiedział: to taka córka leśniczego. Mariusz Błaszczak od razu zareagował - wskazał w stronę kamery i odrzekł: a to jest kamera Polsatu. Niezrażony minister Szyszko jednak dalej naciskał swojego rządowego kolegę. Proszę pana, ona prosiła, żebym to panu przekazał - dodał.

Szef MSWiA jeszcze raz wtedy wspomniał, że zdarzenie filmuje kamera Polsatu. Minister Jan Szyszko odparł na to: uwielbiamy, po czym powtórzył prośbę, by minister spraw wewnętrznych zainteresował się przesyłką od córki leśniczego. Co było w kopercie pozostało jednak tajemnicą - żaden z urzędników nie pokazał jej zawartości do kamery.