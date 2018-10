W wyborach do 19-osobowej rady powiatu chełmskiego zwyciężyło PSL uzyskując 9 mandatów; PiS zdobył 6 mandatów a lokalny komitet o nazwie BAS18 i G9 – 4 mandaty. Koalicję zawiązali radni PSL i PiS; będą kontynuować dotychczasową współpracę. To wynik wyborów wskazał koalicję. Współpracowaliśmy dotychczas zgodnie, wyborcom to się podobało, będziemy kontynuować – powiedział PAP w poniedziałek dotychczasowy starosta powiatu chełmskiego, prezes zarządu powiatowego PSL, Piotr Deniszczuk.

Deniszczuk podkreślił, że jest zwolennikiem współpracy wszystkich ugrupowań w radzie i tak postępował dotychczas. To była bardzo dobra kadencja, wszyscy zgodnie działaliśmy w interesie mieszkańców, nie patrząc na poglądy polityczne. Udało się choćby wyremontować rekordowo dużo dróg - powiedział. Nie udało się teraz porozumieć z komitetem BAS18 i G9, który chciał nas wyeliminować i zawrzeć koalicję z PiS, ale PiS wolał współpracę z nami. Umówiliśmy się, że ja pozostanę starostą, a Jerzy Kwiatkowski z PiS będzie wicestarostą – dodał Deniszczuk.

Członek zarządu powiatowego PiS w Chełmie, dotychczasowy wiceprzewodniczący rady powiatu, Jerzy Kwiatkowski powiedział PAP, że koalicja z PSL „o nie jest egzotyka”. Przez cztery lata współpracowaliśmy, znamy się, sprawdziliśmy się. Nasze postulaty dotyczące spraw mieszkańców były uwzględniane. Przybyło dużo wyremontowanych dróg, poprawiły się zarobki w jednostkach powiatowych. Warto tę współpracę kontynuować – powiedział.

W radzie powiatu poprzedniej kadencji, która była większa i liczyła 21 mandatów, PSL miał ich 10, PiS – 2, a komitet G9 – 9 mandatów.