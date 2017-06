Jak podał w poniedziałkowym komunikacie rzecznik prokuratury Daniel Prokopowicz, śledztwo dotyczy przyjmowania w latach 2016-2017 na rachunki bankowe ponad 1,7 mln dolarów, ok. 1,1 mln euro i ponad 62 tys. funtów brytyjskich pochodzących z przestępstwa, które w większości były potem transferowane za granicę - aby utrudnić stwierdzenie, że mogą pochodzić z przestępstwa.

"Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że dokonywane wpłaty na ustalone rachunki bankowe wiązały się z prowadzeniem piramidy finansowej. Osoby pokrzywdzone przyciągano perspektywą zysku, który wygenerować miały transakcje inwestycyjne, dokonywane najczęściej w instrumenty finansowe, które w rzeczywistości nie przyniosły obiecanych zysków" – wyjaśniał cytowany w komunikacie Prokopowicz.

W sprawie zatrzymano 32-letniego Wojciecha K., któremu przedstawiono dwa zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o międzynarodowym zasięgu, zajmującej się oszustwami oraz wielokrotnego doprowadzenia – w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, nie mniejszej niż 2,5 mln dolarów, 2,8 mln euro, 85 tys. funtów brytyjskich oraz 81 tys. zł.

Poszkodowane są osoby z różnych krajów, także z Polski. Podejrzany miał je wprowadzać w błąd, co do usług brokerskich świadczonych przez nielicencjonowane podmioty mające zapewnić wysokie zyski i nakłaniać do inwestowania w instrumenty finansowe, które w rzeczywistości nie przyniosły zysków. "Dokonywane wpłaty na rachunki bankowe założone na rzecz zarządzanych przez niego spółek, były transferowane do innych podmiotów, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu" – wynika z komunikatu.

W toku postępowania zablokowano 2 mln zł na rachunkach bankowych. W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy w Kielcach na wniosek śledczych aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Za zarzucane podejrzanemu czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.