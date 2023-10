Kiedy jest Dzień Dziewczyn?

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, bo tak brzmi oficjalna nazwa, często bywa utożsamiany z 8 marca, czyli Dniem Kobiet. Są to jednak dwa zupełnie różne święta. Pierwsze z nich przypada 11 października. Pomysłodawcą tego wydarzenia była globalna organizacja Plan International, zajmująca się prawami dzieci. Następnie projekt został przedstawiony podczas zebrania ONZ przez przedstawicieli Kanady.

Dzień Dziewczyn ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę budowania poczucia własnej wartości u młodych kobiet. Ponadto kładzie nacisk na konieczność wzmacniania kompetencji oraz potrzeby niezależności, co w przyszłości może przełożyć się na większą aktywność w różnych dziedzinach życia, m.in.w biznesie, polityce, rynku pracy oraz sferze rodzinnej.

Jak obchodzimy Dzień Dziewczyn?

Z okazji Dnia Dziewczyn przygotowywane są różnego rodzaju kampanie społeczne, które mają na celu zwrócenie uwagi na ochronę praw dziewczynek, przestrzeganie równości płci oraz dostępu do wiedzy. Ponadto koncentrują się one na wspieraniu przywództwa młodych kobiet i wspieraniu ich dobra w okresie dorastania. Na całym świecie dorosłe osoby nagrywają inspirujące filmy, w ten sposób pokazując swoje wsparcie. Za organizację wydarzeń odpowiada UNICEF, ONZ oraz Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych.

Czy na Dzień Dziewczyn dajemy prezenty?

11 października to ważny dzień dla dziewczyn, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować go w podobny sposób jak Dzień Kobiet czy Dzień Chłopaka. To dobra okazja, aby spędzić czas z bliską osobą i złożyć życzenia. Prezenty na Dzień Dziewczyn mogą mieć postać drobnego upominku. Znacznie cenniejsze jest okazanie wsparcia młodym kobietom. Celebrowanie święta może polegać także na wspólnym oglądaniu filmów przedstawiających ciekawe postaci kobiet lub dziewcząt. Osoby, które szukają pomysłu na prezenty dla dziewczyn mogą zdecydować się np. na wartościową książkę, grę edukacyjną lub akcesorium związane z zainteresowaniami.