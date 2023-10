Dzień Dziewczyn. Jakie jeszcze są założenia tego święta?

Oficjalna nazwa tego święta to Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Obchodzimy go 11 października. Pomysłodawcą tego wydarzenia była organizacja Plan International, która zajmuje się prawami dzieci. Następnie ten projekt został przedstawiony przez przedstawicieli Kanady w trakcie zgromadzenia ONZ.

Niestety w wielu przypadkach wciąż kobiety zarabiają mniej pieniędzy od mężczyzn na tych samych stanowiskach. Dzień Dziewczyn ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę budowania poczucia własnej wartości u młodych kobiet. Ponadto, kładzie nacisk na konieczność wzmacniania kompetencji kobiet, a także potrzebę ich niezależności. To ważne, bowiem jeśli młoda dziewczyna wykształci u siebie duże pokłady niezależności, to w przyszłości może być bardziej aktywna w różnorakich dziedzinach życia. Mowa tu przykładowo o biznesie, polityce, rynku pracy, a także sferze rodzinnej.

Dzień Dziewczyn. Jak jest świętowany?

Specjalnie na Dzień Dziewczyn przygotowywane są różne kampanie społeczne. Mają one na celu ochronę praw dziewczynek, dostęp do wiedzy, a także przestrzeganie równości płci. Kampanie często koncentrują się też na wspieraniu przywództwa młodych kobiet i wspieraniu ich w okresie dorastania.



W różnych krajach dorośli nagrywają z tej okazji specjalne materiały multimedialne, okazując swoje wsparcie dla dziewczynek. W akcję aktywnie włączają się też zwykle UNICEF, ONZ i Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych.

Dzień Dziewczyn a Dzień Kobiet. Czy 11 października dajemy prezenty?

Dzień Kobiet (8 marca) to dużo starsze święto, obchodzone od 1910 r. To dzień w którym panie zwykle dostają upominki od swoich partnerów, znajomych, braci czy kolegów z pracy. Jak z kolei świętować 11 października?

To oczywiście kwestia indywidualna, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by świętować go podobnie. Nie będzie niczym niestosownym (a wręcz przeciwnie), by w ten dzień złożyć bliskiej nam kobiecie życzenia, obdarować ją drobnym upominkiem i wywołać uśmiech na jej twarzy.



Najważniejszym założeniem tego święta jest jednak okazanie wsparcia młodym kobietom, o tym musimy pamiętać. I to nie tylko 11 października, a przez cały rok.