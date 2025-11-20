Jak poinformowała, w czwartek do końca dnia na wschodzie kraju miejscami spodziewane są przejaśnienia i "trochę słońca". Na zachodzie prognozowana jest raczej pochmurna pogoda z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry w ciągu dnia wskażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie przez 6 st. C miejscami w Wielkopolsce,ziemi łódzkiej i Opolszczyźnie do 7-8 st. C miejscami na południowym wschodzie kraju. Wiatr z kierunków południowych i zachodnich, słaby i umiarkowany, a na zachodzie porywisty. Nad morzem porywy wiatru mogą dochodzić do 65 km/h, wiatr porywisty prognozowany jest także w górach.

W nocy z czwartku na piątek pochmurno będzie na południu i na północy kraju. Spodziewane są tam przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Od zachodu nad południe Polski wchodzić będzie strefa opadów śniegu. Termometry wskażą od minus 3 st. C w rejonach podgórskich do około 2 st. C w strefie nadmorskiej. Wiatr z kierunków zachodnich, na przeważającym obszarze kraju słaby i umiarkowany, porywisty na północy. W strefie nadmorskiej porywy wiatru dochodzić będą do 70 km/h.

Atak zimy w Polsce. IMGW wydaje alerty I i II stopnia. Śnieżyce uderzą w nocy

W związku z tym IMGW wydał dla wschodniej części strefy nadmorskiej ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Będą one obowiązywać od godz. 23 w czwartek do godz. 10 w piątek. Dla Polski zachodniej wydane zostało ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem. Będzie ono obowiązywać od północy do godz. 9 w piątek.

W piątek nad ranem obowiązywać zaczną z kolei wydane dla południa kraju ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Synoptyk zaznaczyła, że najwcześniej, bo o godz. 3, wejdą one w życie w Małopolsce. Ostrzeżenie stopnia drugiego obejmie rejon Bieszczad i Beskidu Niskiego. Zacznie ono obowiązywać o godz. 5. Dąbrowska dodała, że w miarę przesuwania się opadów na wschód ostrzeżenia będą kontynuowane w ciągu dnia. Zaznaczyła, że mogą one także ulec zmianie.

W piątek w ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie duże, na południu kraju całkowite. Na południu występować będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu, chwilami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Synoptyk zaznaczyła, że intensywne opady śniegu obejmować będą także południowo-wschodnią część Lubelszczyzny. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu prognozowane są także na krańcach północnych. Pomiędzy występującymi na północy i południu kraju strefami opadów spodziewane są większe rozpogodzenia. Termometry wskażą od minus 2 st. C w rejonach podgórskich do 3-4 st. C na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych i zachodnich, jedynie w strefie nadmorskiej okresami dość silny. W strefie nadmorskiej wiatr może osiągać w porywach do 70 km/h.

W nocy z piątku na sobotę na południowym wschodzie spodziewane są opady śniegu i zachmurzenie całkowite. Opady śniegu mogą pojawić się także w całej wschodniej połowie kraju, a śniegu lub deszczu ze śniegiem - w strefie nadmorskiej. Na zachodzie utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Termometry wskażą od minus 7 st. C w rejonach podgórskich do 0 na wybrzeżu. Wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany. W górach - szczególnie w Karpatach, wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.