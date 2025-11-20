Do incydentu doszło w niedzielę, gdy Krajewski przebywał w Petersburgu na spotkaniu z Polonią z okazji Święta Niepodległości. Wraz z konsulem Jarosławem Strycharskim zmierzał do bazyliki św. Katarzyny Aleksandryjskiej, gdy na trasie pojawiła się grupa agresywnych aktywistów.

Ambasadora otoczyła "agresywna grupa około dziesięciu osób z transparentami" - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Chcieli przejść od słownych ataków do fizycznej napaści, ale zostali powstrzymani przez Służbę Ochrony Państwa - czytamy w Onecie.

Atak na polskiego ambasadora w Rosji. Sprawcy powiązani z partią Putina?!

Według źródła "Gazety Wyborczej", polska dyplomacja traktuje ten incydent wyjątkowo poważnie. Jak podkreślono, było to "najpoważniejsze zdarzenie tego rodzaju od wielu lat", a "Tylko interwencja ochrony zapobiegła pobiciu ambasadora".

Lokalna telewizja w Petersburgu pokazała nagranie, na którym widać, jak ochrona ambasadora odpycha młodych mężczyzn próbujących zbliżyć się do dyplomaty. Jeden z nich trzyma antyukraiński transparent z pytaniem: "Kiedy ty i twoje władze przestaniecie sponsorować i zbroić Ukrainę?". Napastnicy krzyczeli również, że ambasador jest "terrorystą". Materiał został opatrzony tytułem: "Ciepłe powitanie: wizyta polskiego ambasadora Krzysztofa Krajewskiego w Petersburgu po raz kolejny zakończyła się skandalem".

W końcowej części reportażu pojawia się wypowiedź aktywisty Wadima, który zarzuca Polsce "zburzenie setek pomników radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli". Jednocześnie na nagraniu widać, jak próbuje siłowo przedostać się do dyplomaty.

Agenctwo ustaliło, że Wadim Jamszczykow, widoczny na filmie, to 21-letni członek Kompanii Ochotników. W 2023 roku był nagradzany na forum Światowego Rosyjskiego Soboru Ludowego, wydarzeniu skupiającym czołowe postacie związane z Kremlem, m.in. Konstantina Małofiejewa czy przedstawicieli władz Petersburga.

W ataku brał udział również 23-letni Aleksander Rybakow. Wcześniej pojawiał się na zdjęciach dokumentujących działania Kompanii Ochotników, m.in. podczas wyjazdów na Donbas oraz na kremlowskich imprezach politycznych.

Kompania Ochotników to organizacja blisko związana z rosyjską władzą. Otrzymuje finansowanie z funduszy prezydenckich i samorządowych. Grupa zasłynęła ostatnio brutalnym rozbijaniem protestów żon poborowych domagających się powrotu mężów z frontu.

