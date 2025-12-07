Nowe przepisy nie pozostawiają wątpliwości: ewentualna mobilizacja obejmie wszystkich obywateli Polski w wieku od 18 do 60 lat. Nie ma znaczenia, czy ktoś mieszka w kraju, czy od lat żyje poza jego granicami – liczy się polski paszport. Ustawodawca zlikwidował dotychczasowe niejasności i wprost wskazał, że miejsce zamieszkania czy rezydencja podatkowa nie chronią przed powołaniem.

85 proc. absolwentów oblewa test na 10 pytaniu. Stolice państw Europy
85 proc. absolwentów oblewa test na 10 pytaniu. Stolice państw Europy

Zobacz również

Nowe przepisy o mobilizacji do wojska. Polska armia może powołać każdego, nawet jeśli od lat mieszka za granicą

Są jednak wyjątki – nie zostaną wezwane osoby niezdolne do służby z powodów zdrowotnych, kobiety w ciąży lub te, które opiekują się dziećmi, a także obywatele wykonujący kluczowe funkcje dla bezpieczeństwa kraju. Zwolnione mogą być też osoby z podwójnym obywatelstwem.

Reklama

Poprzednia wersja przepisów przewidywała, że osoby przebywające za granicą co najmniej dwa lata i nieposiadające stałego lub długoterminowego pobytu w Polsce nie podlegają zasadniczej służbie wojskowej. Teraz jednak sytuacja się zmieniła – mobilizacja może objąć każdego, kogo państwo uzna za potrzebnego. Dla tych, którzy próbują się uchylić, przewidziano surowe sankcje.

Źródło: Gazeta Wyborcza, MEDIA, PAP