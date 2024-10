Ekranizacja powieści "W pustyni i w puszczy" w reżyserii Władysława Ślesickiego była hitem filmowym w czasach PRL-u. Powstała na podstawie książki napisanej przez Henryka Sienkiewicza, Do dziś jest to jeden z chętniej oglądanych filmów tamtych lat.

To był hit PRL. Obejrzało go 31 mln widzów

Główne role Stasia i Nel reżyser tego hitu powierzył Tomaszowi Mędrzakowi i Monice Rosce. Film "W pustyni i w puszczy" był kinowym przebojem. Obejrzało go w czasach PRL aż 31 mln widzów. Ciekawostką jest to, że do dziś zajmuje drugie miejsce pod względem liczby widzów, którzy obejrzeli polski film w kinie.

Okazuje się, że mało brakowało a do realizacji zdjęć w ogóle, by nie doszło. Powód? Problemy z realizacją zdjęć do filmu "W pustyni i w puszczy" opisał "Express Wieczorny" z 1971 roku. Gdy ekipa przybyła do Egiptu była pod wrażeniem tego, co tam zastała. Gospodarze, jak pisze gazeta, byli uczynni, widoki wspaniałe i ofiarni współpracownicy.

"Nic, tylko kręcić! Tym bardziej, że grający Stasia Tarkowskiego Tomek Mędrzak już po kilku lekcjach opanował jazdę na wielbłądzie, Monika Rosca, czyli Nel też dawała radę, jednak wciąż nie umiała zmusić swego garbatego wierzchowca do galopu" - pisał "Express Wieczorny".

Jak wynika z relacji gotowe były także dwa dogi złociste, wybrane do roli Saby, były gotowe, choć jednemu z nich nie zagoiła się jeszcze rana na nosie. Jak pisze prl-owski dziennik "otrzymał ją od egipskiego kundla, który ugryzł go i zaraz uciekł".

Zdjęcia do "W pustyni i w puszczy" stały pod znakiem zapytania

Nie to było jednak największym problemem. Filmowcy mieli pecha, bo okazało się, że wiele z miejsc, w których miały być kręcone zdjęcia do "W pustyni i w puszczy" mimo, że była uzgodniona z władzami Egiptu, była niedostępna. Egipt toczył właśnie wojnę z Izraelem a podróże cudzoziemców po kraju kontrolowało wojsko. Projekt stanął pod znakiem zapytania.

W końcu problemy podczas realizacji "W pustyni i w puszczy" udało się rozwiązać. Prace nad filmem trwały jednak trzy lata. Zdjęcia nakręcono w Egipcie, Sudanie i Bułgarii. W 1974 z materiałów, które powstały wyprodukowano również czteroodcinkowy mini serial pod tym samym tytułem.

O role w filmie walczyło ponad 7 tys. młodych adeptów sztuki aktorskiej. Większość walczyła o to, by zagrać Nel. Było to ponad 5 tys. dziewcząt. Gdy odbyła się premiera Tomasz Mędrzak miał 19 lat, zaś Monika Rosca - 12. Film stał się hitem PRL a odtwórców głównych ról pokochała cała Polska.