Wenus w Rybach działa subtelnie, ale skutecznie. Przynosi emocjonalne przebudzenie, wzrost wrażliwości i potrzebę bliskości. To również czas, gdy intuicja prowadzi prosto do okazji, także tych materialnych.

Nie każdy odczuje ten układ tak samo. Najmocniej zadziała on na cztery znaki zodiaku, które w najbliższych kilkunastu dniach mogą liczyć na przełomy – zarówno w miłości, jak i finansach.

Wenus wchodzi do Ryb. Kto ma szansę na pieniądze i miłość?

Ryby. To wasz czas. Wenus wraca do waszego znaku, przynosząc szansę na uzdrowienie starych spraw uczuciowych. Możliwe pojednania, nowe zauroczenia i głębsze zrozumienie swoich potrzeb. W sferze finansowej pojawić się mogą niespodziewane pieniądze, np. zwrot, prezent lub nowa propozycja.

Reklama

Skorpion. Wenus w wodnym znaku wspiera wasze emocjonalne otwarcie. Skorpiony mogą poczuć większą gotowość do wejścia w relację lub do odbudowy tej, która ostatnio szwankowała. W kwestiach finansowych – uważajcie na intuicję. To dobry moment na twórcze projekty i zyski z pasji.

Byk. Jako znak rządzony przez Wenus, odczujecie tę zmianę szczególnie silnie. Wenus w Rybach przynosi wam ulgę po napięciach i pomaga poukładać sprawy finansowe. W miłości czas na większą szczerość i zaufanie. Ktoś może was zaskoczyć swoim wyznaniem.

Reklama

Kto odczuje Wenus w Rybach najbardziej?

Koziorożec. Choć z natury twardo stąpacie po ziemi, teraz możecie pozwolić sobie na odrobinę marzeń. Wenus przynosi miękkość tam, gdzie dotąd była tylko strategia. W relacjach – większe zrozumienie i czułość. W finansach – okazja, która wydaje się zbyt dobra, by była prawdziwa, może okazać się realna.

Wenus w Rybach to czas, w którym warto słuchać serca i... snów. To właśnie one mogą podpowiedzieć więcej, niż zdrowy rozsądek. Dla wszystkich znaków to dobra pora na refleksję nad tym, czego naprawdę chcemy – w miłości i w portfelu.