"To możliwe, że prezydent Rosji Władimir Putin trafi do więzienia za zbrodnie na Ukrainie, chcę go zobaczyć za kratkami" - powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Mirror" Benjamin Ferencz, ostatni żyjący prokurator Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze.

- Chcę zobaczyć Putina za kratkami, to jest możliwe - oświadczył Ferencz.

- Zbrodnie dokonywane teraz na Ukrainie przez Rosję są hańbą dla ludzkości, ich sprawcy powinni ponieść karę za agresję, zbrodnie przeciwko ludzkości i zwykłe morderstwa. Im szybciej kryminaliści trafią do sądu, tym będę szczęśliwszy - skomentował prokurator procesów norymberskich.

"Odzyskałem wiarę w ukaranie winnych"

Jak stwierdził Ferencz, odzyskał on wiarę w ukaranie winnych zbrodni na Ukrainie po tym jak dowiedział się o środowej decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego o wysłaniu do ogarniętego wojną kraju śledczych ds. zbrodni wojennych.

Według Ferencza, śledztwo może zniechęcić Rosjan do zbrodniczych działań, ponieważ będą wiedzieli, że "społeczność międzynarodowa zamierza pociągnąć ich do odpowiedzialności".