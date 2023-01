Musimy znać historię, żeby z jednej strony budować naszą tożsamość, tożsamość Polaków na Litwie, przywołując nasze wielkie postacie i piękne historie, ale także żeby świat był po prostu bezpieczniejszy i lepszy. (…) Historia Polaków i Litwinów jednoczy szczególnie w obliczu dzisiejszych zagrożeń – powiedział Nawrocki.

Delegacja IPN udała się na Litwę

Delegacja IPN na czele z jej prezesem w czwartek w Domu Kultury Polskie w Wilnie uczestniczyła w promocji filmu "Czarny sufit" przybliżającego postać pisarza, publicysty i działacza wspierającego idee niepodległości Józefa Mackiewicza, który mieszkał w Wilnie i podwileńskim Czarnym Borze oraz w dyskusji wokół publikacji dr hab. Moniki Tomkiewicz "Zbrodnia ponarska 1941–1944". Książkę i film przygotował Instytut.

Polska delegacja spotkała się też w czwartek w Wilnie z dyrekcją litewskiego Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, w tym z jego szefem Arunasem Bubnysem. Podczas spotkania omówiono długoterminową współpracę obu instytucji.

"IPN nie spocznie, dopóki nie odnajdziemy wszystkich, którzy za Polskę byli gotowi umierać"

Prezes IPN w wywiadzie przypomniał, że w lipcu ubiegłego roku obie instytucje podpisały umowę o współpracy obejmującą wymianę dokumentów, przygotowywania wspólnych publikacji i wystaw, a także poszukiwania miejsc ofiar totalitaryzmu. Nasze biuro poszukiwań i identyfikacji na całym świecie powraca po swoich i z tego procesu oczywiście nie jest wyłączona Litwa i okolice Wileńszczyzny, gdzie poszukujemy polskich żołnierzy, którzy w walce z systemem komunistycznym stracili swoje życie – powiedział Nawrocki.

Podkreślił, że "Instytut Pamięci Narodowej nie spocznie, dopóki nie odnajdziemy wszystkich tych, którzy za Polskę byli gotowi walczyć i niestety też umierać”.

Odnosząc się do zbliżającej się 160. rocznicy powstania styczniowego, prezes wskazał, że „powstanie styczniowe i cały wiek XIX to droga Polaków do niepodległości, która zakończyła się w 1918 r. odzyskaniem tej niepodległości”.

Wiek XIX i dwa duże powstania - listopadowe i to styczniowe, rocznicę którego będziemy obchodzić - są zasadnicze dla historii Polaków. (…) Dla rodzącej się II Rzeczpospolitej powstanie styczniowe było tak ważne jak żołnierze Armii Krajowej dla podziemia antykomunistycznego po roku 1945, a więc widzimy całą sztafetę pokoleń, która budowana jest w pragnieniu wolności, niezależność, niepodległości” – powiedział prezes IPN Nawrocki.

Z Wilna Aleksandra Akińczo