Figurka Buddy w Szczecinie, a w środku... tajemnicze zwoje

Trzy zwoje papieru ukryte we wnętrzu niewielkiej XIX-wiecznej figurki Buddy Maitrei odkryła konserwatorka z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Na zwojach zostały wypisane najprawdopodobniej modlitwy do bóstwa. Gdy oczyszczałam figurkę, zauważyłam, że jest ona zabezpieczona warstwą gliny. Okazało się, że we wnętrzu znajdują się dwa zwoje papieru, a w jednym z nich był jeszcze trzeci – w nim z kolei znajdowały się trzy elementy drewniane. Byłam zaskoczona, choć zdarzały się już takie odkrycia – powiedziała we wtorek dziennikarzom Anna Borowiec z Pracowni Drewna i Metali Muzeum Narodowego w Szczecinie.

