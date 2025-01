Gwałtowne pożary szalejące w rejonie Los Angeles spowodowały śmierć co najmniej pięciu osób. Ponad 1000 obiektów zostało zniszczonych. W środę liczba ewakuowanych mieszkańców wzrosła do ponad 130 000. W związku z żywiołem Joe Biden odwołał podróż do Włoch.

Wybuchł nowy pożar Biały Dom powiadomił w środę, że prezydent Biden odwołał zbliżającą się podróż do Włoch, aby skoncentrować się na wysiłkach mających na celu walkę z pożarami w Kalifornii. W ogarniętym ogniem Los Angeles ludzie uciekali z zadymionych kanionów i malowniczych dzielnic, w których mieszka wiele gwiazd. Domy stracili m.in. Billy Crystal, Mandy Moore, Cary Elwes i Paris Hilton. Wiele ewakuacji miało miejsce w rejonie Pacific Palisades oraz w częściach Santa Monica i Altadena. Z informacji władz wynika, że wciąż trwają niekontrolowane trzy pożary. Palisades, na zachód od Los Angeles, strawił ponad 4660 hektarów. Eaton, na północ od Pasadeny, spustoszył ponad 4360, a Hurst, w dolinie San Fernando, pochłonął ok. 2590 hektarów. Obowiązkowe nakazy ewakuacji wydano w środę wieczorem dla dziesiątków tysięcy ludzi. Reklama Wybuchł nowy pożar Reklama O godzinie 17:50 lokalnego czasu podczas konferencji prasowej ogłoszono, że w Hollywood Hills, niedaleko od filmowego Hollywood, wybuchł nowy pożar Sunset. Niektórzy mieszkańcy zostali zobowiązani do opuszczenia domów. Innych w pobliskich obszarach ostrzeżono, aby byli gotowi do opuszczenia zagrożonego ogniem terenu. CNN powołując się na szeryfa hrabstwa Los Angeles Roberta Lunę wyszczególniła, że, ok. 70 000 osób jest dotkniętych ostrzeżeniami lub nakazami ewakuacji z powodu pożaru Eaton, a około 60 000 osób w związku z Palisades. W czwartek wszystkie szkoły w Los Angeles Unified School District, drugim co do wielkości okręgu szkolnym w Ameryce, mają być zamknięte. Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Dantejskie sceny w Los Angeles. Pożar eskaluje, ludzie uciekają z domów i samochodów

