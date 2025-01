W walkę z żywiołem z ziemi i powietrza było zaangażowanych setki strażaków. Po kilku dniach niekontrolowanych pożarów, Palisades został opanowany w 8 proc., a pożar Eaton w 3 proc.

Siedem sąsiednich stanów, rząd federalny i Kanada pospieszyły z pomocą Kalifornii. Wzmocniły zespoły lotnicze zrzucające wodę i załogi na ziemi atakujące linie ognia. Dostarczono też więcej niezbędnych do akcji środków.

Los Angeles. Nowe informacje o pożarze

Dzięki zwiększonej liczbie przydzielonych zasobów region jest w znacznie lepszej sytuacji niż na początku tego tygodnia — cytuje Reuters szefa straży pożarnej hrabstwa Los Angeles Anthony’ego Marrone.

Zgodnie z szacunkami sześć równoczesnych pożarów lasów zdewastowało od wtorku niektóre dzielnice hrabstwa Los Angeles.

Bilans ofiar pożaru

Zginęło co najmniej 11 osób. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało 10 000 budynków.

Według przewidywań liczba ta wzrośnie, gdy strażacy będą mogli bezpiecznie przeszukiwać domy. Gęstniejący dym skłonił władze do ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego.

Oba duże pożary, Palisades i Eaton łącznie pochłonęły 14 100 hektarów. Około 153 000 osób pozostaje pod nakazem ewakuacji, a kolejne 166 800 otrzymało ostrzeżenia o ewakuacji. We wszystkich strefach ewakuacyjnych wprowadzono godzinę policyjną, powiedział szeryf hrabstwa Los Angeles Robert Luna.

Krajowa Służba Pogodowa przewiduje, że warunki w rejonie Los Angeles poprawią się w ciągu weekendu. Stałe wiatry zmniejszą się do około 32 km/godz., osiągając w porywach od 50 do 80 km/godz. Będzie to oznaczać wytchnienie od sytuacji, kiedy wiatr w porywach przekraczał 130 km/godz.

Kolejne ostrzeżenia

Synoptycy prognozują jednak, że w poniedziałek zostanie wydane kolejne tzw. ostrzeżenie o czerwonej fladze. Wskazuje to na bardzo wysokie ryzyko pożarów, informuje o ekstremalnych warunkach sprzyjających rozprzestrzenianiu się ognia, w tym wysokie temperatury, silny wiatr oraz niską wilgotność powietrza.

Prywatny prognostyk AccuWeather oszacował szkody i straty ekonomiczne na 135–150 mld dolarów. Zapowiadał problemy z odbudową i gwałtowny wzrost kosztów ubezpieczeń dla właścicieli domów.