Najdłużej żyjący kot z dwoma pyszczkami

Frank i Louie to najdłużej żyjący kot z dwoma pyszczkami, który został wyróżniony w Księdze rekordów Guinnessa. Urodził się 8 września 1999 roku w miejscowości Worcester w stanie Massachusetts. Maleństwo rasy ragdoll różniło się od swojego rodzeństwa - miało bowiem jedno ciało, dwa pyszczki i troje oczu. Przywiezionemu do weterynarza maluchowi nie dawano żadnych szans na przeżycie - koty o podobnych deformacjach zazwyczaj żyją maksymalnie 4 dni. W 2011 roku z okazji 12. urodzin Frank i Louie po raz pierwszy wpisał się do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarszy kot z dwoma pyszczkami. Frank i Louie zmarł 4 grudnia 2014 roku w wieku 15 lat i 87 dni.

Najdłuższy paznokieć

Posiadaczem najdłuższego paznokcia w historii był Shridhar Chillal. Mieszkaniec miasta Pune w Indiach. Podczas oficjalnego mierzenia w 2014 roku, paznokieć jego lewego kciuka mierzył 197,8 cm!

Największa cebula

Największa cebula na świecie to okaz wyhodowany przez Garetha Griffina. Zważone i ocenione 15 września 2023 roku podczas Harrogate Autumn Flower Show w Harrogate w Wielkiej Brytanii warzywo ważyło aż 8,97 kg. Rekordowe warzywo waży około 53 razy więcej niż typowa brązowa cebula.

Największa kula z ludzkich włosów

Największa kula z ludzkich włosów została stworzona przez amerykańskiego fryzjera Johna Marco. Kula ta została wykonana z włosów, które zbierano przez 20 lat. Waga kuli wynosiła 167,32 kg, a jej obwód to 4,32 m. Kula została zaprezentowana w 2000 roku w salonie fryzjerskim w Chicago.

Najstarsza świnia na świecie

Baby Jane to świnka domowa, która urodziła się 1 lutego 1998 roku i jest oficjalnie najstarszą świnią domową na świecie. Obecnie ma 25 lat i mieszka z Patrickiem Cunninghamem i Stanem Coffmanem w Illinois (USA). Baby Jane została przyjęta ze schroniska dla zwierząt w wieku ośmiu tygodni i od tamtej pory stała się członkiem rodziny. Według Cunninghama, Baby Jane jest dobrze wychowana, chociaż czasami wariuje, gdy coś nie idzie po jej myśli.

Najwięcej osób upchniętych w autobusie

Najwięcej osób upchniętych w autobusie to rekord Guinnessa, który został pobity przez studentów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w 2011 roku. W trakcie próby udało się upchnąć aż 229 osób w autobusie Jelcz 121. Rekord ten pozostaje niepobity i wciąż należy do Polaków.

Najwyższa żyrafa świata

Najwyższa żyrafa na świecie to rekordowo wysoka żyrafa płci męskiej o imieniu Forest, która mierzy dokładnie 5,7 m. Rekord Guinnessa w kategorii najwyższa żyrafa świata został oficjalnie zatwierdzony 4 grudnia 2019 roku w Beerwah w Australii. Forest urodził się w zoo w Auckland w Nowej Zelandii i w wieku dwóch lat został przetransportowany do swojego docelowego domu w Queensland w Australii. Dorosłe samce żyraf osiągają przeciętnie wysokość między 4,6 m a 5,5 m, a noworodki już od pierwszych dni życia mierzą 1,8 m. Forest mieszka w australijskim zoo w Queensland razem z dwiema innymi żyrafami: Kebibi i Gigi, które Forestowi sięgają jedynie do ramion.