Wraz z zakończeniem walk Niemcy przystąpili do metodycznego wysadzania ocalałych zabudowań. W końcu, jak zanotował Antoni: „Pewnego dnia rozpoczęto przygotowywanie do wysadzania naszego domu. Sytuacja stała się rozpaczliwa. Odgłosy kucia dziur w murach piwnicy były nie do zniesienia. Gdzie uciekać, co robić? Zwyciężyła zimna krew. Nigdy nie liczyć na łaskę Niemców”. Kryjąc się w najsolidniejszych częściach budynku, wszyscy zdołali przeżyć aż dwukrotne jego wysadzanie. Dotrwali do listopadowych chłodów. Po prawie czterech miesiącach opuścili kryjówkę i wydostali się ze zrujnowanej Warszawy