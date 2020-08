Rok 1920 był dla odradzającej się Polski wyjątkowy. Choć z początkiem lutego II Rzeczpospolita zyskała dostęp do morza, to jednak na Śląsku czy Mazurach granice wciąż pozostawały niepewne. Najbardziej dynamiczna sytuacja panowała na wschodzie kraju. W latach 1918-1919 toczyła się wojna polsko-ukraińska o województwa południowo-wschodnie, z kolei lata 1919-1921 to czas zmagań z bolszewicką Rosją o przyszłość całej Polski. Decydujący okres wojny polsko-bolszewickiej przypadł na wspomniany rok 1920 – wydawało się wówczas, że szybko postępujące wojska bolszewickie może zatrzymać tylko cud. W obronę przed najeźdźcami zaangażowali się Polacy ze wszystkich regionów kraju, od świeżo włączonego do Polski Pomorza po Śląsk, od Wielkopolski po Kresy Wschodnie. 13 sierpnia rozpoczęła się jedna z najważniejszych bitew w historii Polski i Europy - Bitwa Warszawska. Starcie zakończyło się 20 sierpnia spektakularnym zwycięstwem Polski, a jego przypieczętowaniem było podpisanie traktatu ryskiego, które nastąpiło już pół roku później, 18 marca 1921 r.

Reklama

Sto lat później po tamtych wydarzeniach, Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza ogólnopolski konkurs literacki „1920”

Konkursem pod symbolicznym hasłem „1920” Niepodległa zachęca do stworzenia literackiej panoramy tamtych niezwykłych czasów. Niezwykłych, bo odrodzona po ponad stu latach zaborów Polska musiała zmierzyć się z niełatwym zdaniem obrony i utrzymania swojej obecności na nowych mapach świata. Choć wewnętrznie wciąż była w trakcie jednoczenia (nie było nawet wspólnej waluty – złotówka miała pojawić się dopiero kilka lat później!), musiała pokazać, że jest jednak krajem, w którym solidarność, bohaterstwo, braterstwo i wolność to nie tylko puste hasła, ale podstawowe wartości, którymi kieruje się cały naród. Organizatorzy konkursu chcą pokazać, że cel, który przyświeca dzisiaj działaniom Biura Programu „Niepodległa”, czyli wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków, jest tożsamy z tym, którym kierowali się nasi przodkowie w czasie nawały bolszewickiej.

PANORAMA PIÓREM PISANA

Na sukces roku 1920 złożyły się wysiłki całego społeczeństwa – ochotników, którzy masowo zaciągali się do wojska, radiowywiadu, który złamał radzieckie szyfry, kobiet, które jako sanitariuszki oraz wywiadowczynie działały w okolicach frontu, piekarzy zaopatrujących tysiące żołnierzy… Konkurs pomoże stworzyć literacką panoramę roku 1920, pokazującą przekrój różnorodnych podejmowanych wówczas działań.

Organizatorzy czekają na teksty kryminalne (jak policja dawała sobie radę w obliczu groźby nadciągających wojsk radzieckich, kiedy wciąż trzeba było walczyć o utrzymanie lokalnego porządku i bezpieczeństwa?), szpiegowskie (agenci i agentki, radiowywiad, tajne plany i wykradzione dokumenty…), a także obyczajowe (jak wyglądało życie w roku 1920, z czym mierzyło się społeczeństwo?), czy nawet romanse (bo przecież miłość w czasach wojny jest nieodzowna!). W konkursie gatunek nie stawia ograniczeń – przyjmowane są zarówno klasyczne opowiadania, jak i prace stylizowane na reportaże czy listy. Teksty mogą być fikcją wymyśloną przez autorów, mogą opierać się na prawdziwych wydarzeniach i postaciach, mogą być także zapisem rodzinnych historii. Może być dramatycznie, romantycznie, z dreszczykiem bądź na wesoło. Ważne by pokazać, jak według współczesnych Polaków mógł wyglądać rok 1920!

Ze względu na przypadające w tym roku stulecie Bitwy Warszawskiej, Biuro Programu "Niepodelgła" zachęca by w pracach pojawił się motyw walki o wolność, wojny polsko-bolszewickiej bądź związany z Bitwą Warszawską.

Prace będą oceniali Sylwia Zientek, Anna Bińkowska, Jacek Galiński, Krzysztof Bochus, Rafał Bielski oraz przedstawiciel KGHM Polska Miedź.

Najlepsze teksty ukażą się w antologii wydanej nakładem wydawnictwa Skarpa Warszawska. Zysk ze sprzedaży antologii powędruje na rzecz Fundacji Nasze Dzieci, działającej przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka.

Teksty na konkurs można przesyłać do końca sierpnia 2020 roku.

Szczegóły na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/wiktoria-1920/1920-ogolnopolski-konkurs-literacki-w-setna-rocznice-bitwy-warszawskiej/