Holecka mówiła również o tym, że dziennikarze TVP są "bezpardonowo atakowani, również fizycznie".

- Czy chodzi o to, żeby się przestraszyli, ulegli presji? - dopytywała swojego gościa Holecka. Jej słowa przytacza gazeta.pl.

Szef RMN stwierdził, że politycy PiS także są atakowani. Jako przykład podał atak na jego biuro i malowane na nim napisy "PZPR".

- Pani redaktor to na pewno ma wywrzeć presję, ale z drugiej strony... Jak mówią mi o tym dziennikarze mediów publicznych, to ja odpowiadam tak: my stoimy za wami murem. Jesteśmy za tymi zmianami, chcemy tych zmian i będziemy tych zmian bronić. Nie odstąpimy od was

- mówił Czabański.

Dodał, że zacytuje takie "starowarszawskie powiedzenie". - Pani się nie boi, pani Holecka. Pani się nie boi - powiedział.

- Nie boję się - odpowiedziała z uśmiechem Holecka.