– Podjąłem decyzję, aby rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów, podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli uzupełnić o stacje telewizyjne TVN i Polsat – ogłosił Donald Tusk na konferencji prasowej.

Reklama

TVN i Polsat na liście firm strategicznych. Donald Tusk potwierdza

Stacje zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych. Tego rodzaju podmioty podlegają ochronie przed niebezpiecznym, z punktu widzenia interesów państwa polskiego, przejęciem.

– Chcielibyśmy chronić nasze państwa i Unię Europejską przed ingerencją w procesy wyborcze, próby przejęcia czy ingerowania w pracę naszych mediów. Dlatego podjąłem decyzję, która będzie miała kształt rozporządzenia Rady Ministrów — przyjmiemy je w przyszłym tygodniu – zapowiedział Donald Tusk.

Premier podkreślił, że "sprawa jest bardzo poważna". – W każdym kraju europejskim odnajduję te same problemy, kiedy rozmawiam z prezydentami i premierami. Dotyczy to sieci energetycznych, bankowych. Już nie mówię o "stałych akcjach" jak zakłócanie GPS-u, co jest niebezpieczne z punktu widzenia lotów. I dotyczy to także mediów – powiedział Tusk, zwracając uwagę na zagrożenia związane z hybrydowym działaniem Rosji czy Białorusi.

Reklama

Polsat i TVN na liście firm strategicznych. "Warto być przygotowanym"

Tusk przypomniał, że TVN i Polsat to nie pierwsze firmy prywatne objęte taką ochroną.

– Będziemy podejmowali decyzje w tej kwestii w sposób transparentny. One także będą polegały zaskarżeniom. (...) Nie odpuścimy, nie pozwolimy, aby wrogie państwa ingerowały w sposób bezczelny, tak jak to miało miejsce w Rumunii czy niedawno w Mołdawii – mówił premier.

– Warto być przygotowanym na to, że Rosja będzie obecna podczas naszych wyborów. Stąd niezbędne działania. Polska nie będzie bezradna i bezbronna wobec takich działań – dodał.