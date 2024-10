Jak czytamy, "GW" dotarła do "wewnętrznych dokumentów rachunkowych TVP".

Ponad 27 mln zł dla Anity Gargas

Wynika z nich, że "Anita Gargas jako dostawca programu otrzymała od telewizji publicznej w ciągu siedmiu lat 27 mln 25 tys. 91 zł i 44 gr". "Od września 2016 r. do grudnia 2023 r. TVP wyemitowała 294 Magazyny śledcze, co daje średnio prawie 92 tys. zł za jeden odcinek" - podaje dziennik.

Według ustaleń "GW" "kwota, jaką firma Gargas otrzymywała na konto za odcinek, rosła z upływem lat: 84 tys. 414 zł do końca 2019 r., w 2020 i 2021 po 87 tys. 72 zł, w 2022 92 tys. 772 zł, a w końcu 2023 r. 105 tys. 75 zł".

"Nieoszałamiające" wyniki oglądalności

Gazeta przypomniała, że "Magazyn" był "emitowany w TVP 1 przeważnie w czwartek w okolicach godz. 21-22, ale zdarzały się okresy, gdy przesuwano go na inne dni tygodnia". "Odcinek trwał 24 minuty, średnia oglądalność to 641 tys. widzów, co jak na telewizyjną Jedynkę, która dociera do wszystkich odbiorców w kraju, nie jest wynikiem oszałamiającym".

Czy 84-105 tys. zł za odcinek to dużo?

Dziennik postawił pytanie, "czy kwota między 84 a 105 tys. zł za odcinek to dużo?". "Można powiedzieć, że mieści się w standardzie. Tyle tylko, że jak mówią nasze źródła w obecnej TVP, była to tylko stała część kosztów. W rzeczywistości Magazyn był z perspektywy telewizji droższy" - zwróciła uwagę "GW".