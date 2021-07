"W sobotę nad ranem na warszawskim Żoliborzu policjanci zmuszeni byli podjąć interwencję wobec jednego z dziennikarzy OKO.press. Mężczyzna, który sam przyznał, że pił alkohol, chwilę potem próbował odjechać samochodem. Szarpał się też z mundurowymi, jednego z nich próbował uderzyć" - czytamy na portalu tvp.info.

Szarpanina z policją

Według portalu policjanci podjęli działanie, uniemożliwiając mężczyźnie jazdę. "Nakazali wyłączenie silnika i opuszczenie pojazdu. Nietrzeźwy kierowca wprawdzie wysiadł, ale miał wyzywać policjantów, z jednym nich szarpał się i próbował uderzyć" - podaje portal.

Wówczas policjanci używając gazu, siły fizycznej i kajdanek obezwładnili go, ale nie chciał podać im swoich danych ani dać się przebadać na zawartość alkoholu, w związku z czym przewieziono go na komendę. "Tam, po ustaleniu tożsamości, okazało się, że to dziennikarz portalu OKO.press" - informuje tvp.info.

OŚWIADCZENIE OKO.press

Do tej publikacji odniosła się w opublikowanym na Twitterze komunikacie redakcja OKO.press. "W związku z publikacjami, z których wynika, że w nocy z 23 na 24 lipca dziennikarz OKO.press próbował prowadzić samochód pod wpływem alkoholu i doszło do przepychanki pomiędzy nim a jednym z funkcjonariuszy, informujemy, że nasza redakcja czeka na wyjaśnienia wspomnianego dziennikarza" - czytamy.

"Jeśli potwierdzi się, że zdarzenie miało taki przebieg, jak w relacjach mediów, redakcja wyciągnie wobec dziennikarza konsekwencje zgodne z Kodeksem pracy i obowiązującymi w OKO.press standardami" - przekazała redakcja portalu.