To efekt skargi Krzysztofa Lufta, byłego członka KRRiT, a dziś członka rady programowej TVP.

"Nagonka na Donalda Tuska"

Eksploatacja tego tematu w kolejnych wydaniach serwisów informacyjnych wywołała sprzeciw wielu widzów, którzy - w ocenie KRRiT - mogli czuć się epatowani nadmierną kumulacją tych samych informacji i towarzyszących im powtarzanych obrazów, z czym wiązał się brak lub znikoma ilość nowych wiadomości. W tym okresie widzowie otrzymywali ten sam materiał powtórkowy, pozbawiony waloru informacyjnego – napisała KRRiT.

Krajowa Rada zwróciła też uwagę, że TVP zastosowała "dodatkowe zabiegi, tj. wielokrotne wplatanie do różnych materiałów wyrwanych z kontekstu fragmentów nagrań archiwalnych, zgromadzonych przy innych okazjach (np. słowo »Deutschland«, wypowiedziane przez Donalda Tuska, zbliżenia na jego zaciśniętą pięść oraz zmiana rzeczywistej kolorystyki archiwalnych nagrań)".

Naruszenia były tak rażące, jeśli chodzi o nagonkę na Donalda Tuska, że Krajowa Rada nie mogła nie zareagować - komentuje Krzysztof Luft. Reakcja jest symboliczna, ale najważniejsze że Krajowa Rada przyznała rację: "Wiadomości" i TVP Info łamią zasady bezstronności, obiektywizmu i rzetelności - mówi Luft.

Tusk: W sumie to nawet zabawne

Kilka tygodni wcześniej przewodniczący PO Donald Tusk sam odniósł się do faktu, że "Wiadomości" TVP często pokazują materiał z wyjętymi z kontekstu jego słowami "für Deutschland".

W sumie to nawet zabawne, że operacji »für Deutschland« patronują ministrowie Schreiber, Rau, Szefernaker i Müller. Taki gruppenführer Wolf 2.0 - napisał Donald Tusk na TT.

"Wiadomości" TVP wspominają o Tusku niemal codziennie

Press-Service Monitoring Mediów w sierpniu przeanalizował, jak TVP informuje o Donaldzie Tusku. Co pokazały statystyki? Od 3 lipca do 3 sierpnia, "Wiadomości" wspominały polityka niemal codziennie. Łącznie było to 78 materiałów na temat szefa PO, z których 75 miało wydźwięk negatywny (ponad 96 proc.), a 3 neutralny (niecałe 4 proc.), podają Wirtualnemedia.pl.