Pozostali nominowani w tej kategorii:

„Himalajska ruletka” – Joanna Dzikowska („Gazeta Wyborcza”)

„Układ się rozpada” – Rafał Kalukin („Polityka”)

„Borys Budka: Sorry, ale nie jestem rewolucjonistą. Wygramy wybory przy urnach” – Tomasz Kwaśniewski („Gazeta Wyborcza”)

Cykl „Rzeczpospolita Kościelna” – Magdalena Rigamonti (Tok FM)

„Rosjanie nas penetrują” – Donata Subbotko („Wolna Sobota – Gazeta Wyborcza”)

„A ty musisz codziennie wracać do szkoły i nieważne, że tam każdego dnia w środku umierasz” – Justyna Suchecka-Jadczak (Tvn24.pl)

Cykl „MSZ od środka” – Robert Walenciak („Przegląd”)

Kategoria Wywiad została przed rokiem wycofana z konkursu z powodu wątpliwości wobec jednej ze zgłoszonych prac. Zgodnie z zapowiedzią w tym roku jurorzy dokonali ponownej oceny wszystkich prac nominowanych w zeszłym roku i po dyskusji dołączyli do ostatecznych nominacji jeden materiał.

Kategoria Wywiad 2020

Pozostali nominowani:

„Nie bój się mojej chusty” – Ludmiła Anannikova („Duży Format – Gazeta Wyborcza”)

„Lewe prawe loff. Rozmowa z dr. hab. Michałem Łuczewskim” – Karolina Lewestam („Pismo. Magazyn opinii”)

„Polska z dźwigu widziana – rozmowa z Krzysztofem Królem, operatorem dźwigu na poznańskich budowach” – Rafał Woś („Tygodnik Powszechny”)

„Taniec, prezenty i seks przez całą dobę” – Aleksandra Pucułek („Gazeta Wyborcza Łódź”)

„Mirosław Tryczyk: mówię przepraszam, ale nie za siebie – za dziadka” – Emilia Padoł (Onet)

„Wybór? Jaki wybór? To jest minimalizacja dramatu” – Aleksandra Suława (Styl.pl)