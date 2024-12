Reklama

Tankowiec Eagle S, podejrzewany o uszkodzenie podmorskiego kabla EstLink 2, został zatrzymany na Zatoce Fińskiej w związku z prowadzonym śledztwem. W sobotę policja poinformowała, że statek będzie odholowany na wschód, w kierunku portu w Porvoo. Operacja, rozpoczęta przed południem, angażuje kilka łodzi patrolowych oraz holownik.

Dotychczas tankowiec znajdował się na fińskich wodach niedaleko półwyspu Porkkala, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Helsinek. Kotwicowisko w pobliżu portu naftowego w Porvoo jest oddalone o około 100 km od poprzedniego miejsca. Nowa lokalizacja jest "lepsza dla prowadzenia dalszych czynności dochodzeniowych" – podkreślono w komunikacie.

Wokół przesuwanego tankowca na czas operacji wyznaczono wyizolowaną strefę w promieniu jednej mili morskiej. Z kolei nad wewnętrzną zatoką archipelagu Porvoo, gdzie będzie kontynuowane dochodzenie, obowiązuje do odwołania strefa zakazu lotów.

Rosyjski tankowiec zatrzymany. Nowe fakty w sprawie uszkodzenia podmorskiego kabla

Zakończenie operacji przesunięcia statku planowane jest wczesny wieczór. Zakłada się, że tankowiec Eagle S może następnie pozostawać w Porvoo przez dłuższy czas. Około 20-osobowa załoga ma przebywać na pokładzie – przekazał komisarz Heikki Porola z helsińskiej policji.

Śledczy Centralnej Policji Kryminalnej (KRP), odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy, podejrzewają, że uszkodzenia kabla EstLink 2, do czego doszło w środę w Boże Narodzenie, mogło zostać wywołane przez kotwicę statku Eagle S (pływającego pod banderą Wysp Cooka), który – jak się zakłada – należy do rosyjskiej floty cieni – i realizował kurs z Petersburga w stronę Egiptu z załadowanymi ok. 35 tys. ton rosyjskiej benzyny. Sprawa formalnie jest badana jaka akt wandalizmu i zniszczenia mienia. Tego samego dnia uszkodzone zostały również cztery podmorskie kable do transmisji danych. Trzy między Finlandią a Estonią oraz jeden prowadzący z Finlandii do Niemiec. Nie ustalono jeszcze, czy zdarzenia te są ze sobą powiązane.

