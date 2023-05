Pawlak w środę wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego wraz z władzami samorządu sieradzkiego, dyrektorami szkół i placówek, do których tymczasowo zostały przeniesione dzieci.

Rzecznik poinformował, że dziewięcioro dzieci przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. Kilkoro dzieci (znajduje się - PAP) w placówka medycznych, również w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, jedna z opiekunek również była ranna - przekazał.

Apel do mediów

Skupiamy się na tym, żeby pomóc dzieciom, nie tylko tym, które były przy tym zdarzeniu. To są dzieci, które już doświadczyły bardzo trudnego życia (…). Proszę też mieć to na względzie. Mam apel do mediów, aby ograniczyć spotkania, wywiady z rodzeństwem, rodzinami tych dzieci, a nie szukać sensacji – powiedział Pawlak.

Zapewnił, że podejmowane są wszelkie niezbędne działania, żeby udzielić pomocy, aby "wszystkim dzieciom, całym rodzinom, wszystkim pracownikom, który sprawują pieczę nad dziećmi".

O każdym z dzieci musimy myśleć. Część rodzin wraca już z zagranicy do tych dzieci, każde z nich wymaga od nas największej uwagi – oznajmił.

Autorzy: Wojciech Kamiński, Bartłomiej Pawlak