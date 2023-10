Debata wyborcza na antenie Telewizji Polskiej zaplanowana jest na poniedziałek, 9 października, o godz. 18.30.

Porównanie do Clinta Eastwooda

W piątek szef rządu zamieścił wpis w mediach społecznościowych. "Nie mogę się doczekać! Widzimy się w polskiej telewizji! #TuskZnaczyBieda" - napisał Mateusz Morawiecki, załączają gif z Clintem Eastwoodem.

Deklarację ws. debaty złożył wcześniej lider PO Donald Tusk. Mam nadzieję, że słyszy mnie pan (szef PiS Jarosław) Kaczyński. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż (przyjść - PAP) do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy Rachoniów i innych tego typu PiS-owskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną. Ja będę o 18 w tej telewizji - poinformował w czwartek w Rzeszowie lider PO.

Kaczyński wybrał Przysuchę

Z kolei wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, który uczestniczył w czwartek w spotkaniu z mieszkańcami Kazimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie) powiedział, że kiedy jechał na to spotkanie, "dostał pytanie, czy weźmie udział w debacie, m.in. z Tuskiem".

Ale mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie bezpiecznej wsi - powiedział. Pytanie, co wybrać? Czy rozmowę z kłamczuchem, jeszcze do tego, człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo. Bo żeby to chociaż był Weber. No i jednak wybrałem Przysuchę - powiedział prezes PiS. Manfred Weber to przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

Debata wyborcza w TVP

Telewizja Polska organizuje w poniedziałek, 9 października, "Debatę Wyborczą 2023". Wydarzenie będzie transmitowane na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia - poinformowało PAP Centrum Informacji TVP.

W przesłanej PAP informacji podano, że "do udziału w programie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych".

Poinformowano, że do udziału w debacie zaproszenie otrzymali: Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga: Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL, KW Nowa Lewica, KW Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Koalicyjny Komitet wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni.

Debatę poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz.

Autor: Grzegorz Bruszewski