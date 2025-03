Barbara Skrzypek zmarła w ubiegłą sobotę, trzy dni potem jak była przesłuchiwana przez prok. Wrzosek ws. spółki Srebrna. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że to, co zdenerwowało Barbarę Skrzypek i doprowadziło do tragedii, to "osoba pani prokurator Wrzosek". Dodał, że jego była współpracowniczka to "pierwsza ofiara demokracji walczącej".

Według ustaleń z sekcji zwłok, przyczyną zgonu Barbary Skrzypek był rozległy zawał. We wtorek po południu Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała protokół przesłuchania Skrzypek. Wynika z niego, że trwało ono ponad cztery godziny, a w jego trakcie zarządzono krótką przerwę. Prokurator Wrzosek podkreśliła, że przesłuchanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i nie zgłaszano do niego uwag.

Majątek prokurator Wrzosek

Po tym jak Wrzosek stała się obiektem ataków PiS, media prześwietliły jej majątek. W najnowszym oświadczeniu majątkowym z 2024 roku Ewa Wrzosek ujawniła, że ma oszczędności w wysokości 100 tys. złotych oraz 22 tys. euro (około 90 tys. złotych). Oprócz tego jest właścicielką 37,5-metrowego mieszkania spółdzielczego. Ma również 10-letni samochód marki hyundai.

W 2021 roku prof. Wrzosek napisała w oświadczeniu, że ma 170 tys. złotych oraz 4,7 tys. euro oraz to samo mieszkanie i samochód, a także 13,8 tys. złotych dochodu z najmu mieszkania - informuje Wprost.

Ile zarabia prokurator Wrzosek?

Jakie jest wynagrodzenie prokurator Wrzosek? Takiego punktu nie ma w oświadczeniu majątkowym prokuratorów, choć takie dane są ujawniane w przypadku posłów czy samorządowców. Średnie wynagrodzenie prokuratora rejonowego w Polsce wynosi obecnie około 16,5 tys. zł brutto. Na stanowisku prokuratora okręgowego pensje wahają się od 14 tys. zł robić 19 tys. zł brutto, podczas gdy prokurator regionalny może liczyć na zarobki zaczynające się od 20 tys. zł brutto - informuje "Super Express".