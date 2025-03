Telewizja Polska ujawniła nagranie zarejestrowane w czasie demonstracji przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Słychać na nim rozmowę polityków PiS. Z kontekstu wypowiedzi wynikało, że dotyczyło to prokurator Ewy Wrzosek.

Skandaliczne słowa polityków PiS o Wrzosek. „Bezczelne babsko”

Na nagraniu widać m.in. Jacka Ozdobę. – Ja ją pchnę, no co ty. Niech spiep*** – mówi. W odpowiedzi Marek Suski radzi mu, żeby zrobił to "delikatnie".

– Niech ona w ogóle nie wychodzi – dodaje Ozdoba.

– Żeby wiesz, się nie przewróciła – podkreślił Suski.

– Bo ona specjalnie może – kontynuował Ozdoba.

– Ledwo ją dotkniesz i ona się przewróci – dodał Suski.

– To jest bezczelne babsko – stwierdził Ozdoba.

W dalszej części nagrania można zobaczyć i usłyszeć posła Jana Kanthaka.

– To pokazuje, że to jest socjopatka. W naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się przy takich emocjach pokazywać – powiedział.

– Ale ona jest psychiczna – odpowiedział mu Ozdoba.

"Chciał mnie pan pobić?". Ewa Wrzosek zareagowała słowa Ozdoby

Po publikacji nagrania prokurator Ewa Wrzosek zwróciła się do Jacka Ozdoby na portalu X. "Panie Jacku Ozdoba, chciał mnie pan pobić?" — zapytała. Wcześniej udostępniła na swoim profilu fragment programu "Bez Trybu", w którym pojawiło się nagranie z posłami PiS.

"Po tym, co się stało po przesłuchaniu pani Basi Skrzypek, a także po psychopatycznym podejściu Wrzosek do Prawa i Sprawiedliwości, braliśmy pod uwagę możliwość fizycznych prowokacji wobec Prezesa Kaczyńskiego. Byłem więc gotów stanąć w jego obronie. I o tym mówiłem. Tak samo jak kiedyś uniemożliwiłem to panu Szczurkowi" – napisał Jacek Ozdoba na platformie X.

Barbara Skrzypek nie żyje. Co było przyczyną śmierci?

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, zmarła w sobotę, 15 marca. Kilka dni wcześniej była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym "dwóch wież" i spółki Srebrna.

Politycy PiS, w tym lider partii Jarosław Kaczyński, uważają, że jest związek między przesłuchaniem Barbary Skrzypek a jej śmiercią. Kaczyński zapowiedział, że planuje złożyć wnioski dyscyplinarne wobec prokurator Wrzosek oraz adwokatów uczestniczących w przesłuchaniu Skrzypek.

Z kolei prokuratura wydała oświadczenie w sprawie sekcji zwłok Barbary Skrzypek. Przyczyną zgonu była niewydolność krążenia spowodowana rozległym zawałem tylnej ściany serca, z obecnością skrzepliny i upośledzeniem drożności gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej. Prokuratura podkreśliła, że w trakcie sekcji nie stwierdzono obrażeń mechanicznych, które mogły mieć wpływ na zgon.