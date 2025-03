Rosja wystrzeliła w nocy 147 dronów, celując w kilka regionów Ukrainy - poinformowały w niedzielę ukraińskie siły powietrzne. Jednostki ukraińskiej obrony przeciwlotniczej zniszczyły 97 dronów, a 25 nie dotarło do celu.

Do dużego ostrzału doszło w Kijowie. Zginęły co najmniej trzy osoby, w tym 5-letnie dziecko. Ciało dziecka i mężczyzny znajdowało się pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa trwa. Służby zostały wysłane do kilku dzielnic miasta po doniesieniach o pożarach i zniszczeniach. Świadkowie Reutersa słyszeli kilka eksplozji, które brzmiały jak działające systemy obrony powietrznej.

Osiem osób rannych

"Podczas usuwania gruzów w rejonie Hołosijewskim ratownicy znaleźli ciało dziecka" – poinformowała na Telegramie ukraińska państwowa służba ratunkowa. Wcześniej w tym samym miejscu znaleziono ciało mężczyzny. Ministerstwo spraw wewnętrznych Ukrainy poinformowało, że w wyniku ataku w mieście rannych zostało osiem osób. Zdjęcia państwowej służby ratunkowej pokazują strażaków walczących z pożarami w nocy, w tym wysoko w budynku mieszkalnym.

Jak przypomniała agencja Reutera, Stany Zjednoczone naciskają na zawarcie porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją i mają nadzieję na uzgodnienie częściowego zawieszenia broni, które powstrzymałoby ataki na obiekty infrastruktury, szczególnie energetycznej. W niedzielę i poniedziałek w Arabii Saudyjskiej odbędą się kolejne rundy negocjacji amerykańsko-ukraińskich i amerykańsko-rosyjskich, poświęconych temu zagadnieniu