9 października o godzinie 18:30 odbędzie się przedwyborcza debata transmitowana na antenie TVP1, TVP Polonia oraz TVP Info. Spotkanie zostało przesunięte z godziny 21:00, czyli czasu, gdy oglądalność jest największa.

Debata TVP 2023: Kogo będzie z każdej partii?

Komitety wyborcze miały czas na zgłoszenie swoich przedstawicieli do zeszłego piątku. W czwartek Donald Tusk potwierdził swój udział w debacie TVP, a jednocześnie zaprosił do uczestnictwa Jarosława Kaczyńskiego. Ten jednak poinformował, że w dniu debaty będzie w Przysusze, rozmawiając o sprawach wsi. W piątek Mateusz Morawiecki ogłosił na mediach społecznościowych, że to on będzie reprezentować Prawo i Sprawiedliwość.

Udział w debacie wyborczej TVP weźmie sześć komitetów, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych:

Prawo i Sprawiedliwość ー Mateusz Morawiecki

Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni ー Donald Tusk

Konfederacja Wolność i Niepodległość ー Krzysztof Bosak

Nowa Lewica ー Joanna Scheuring-Wielgus

Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe ー Szymon Hołownia

Bezpartyjni Samorządowcy ー Krzysztof Maj

Jak będzie wyglądać debata wyborcza TVP 2023? Jakie będą pytania?

Spotkanie poprowadzi Michał Rachoń oraz Anna Bogusiewicz-Grochowska.

Debata TVP 2023 ma składać się z siedmiu rund. Pierwsze sześć pytań będzie poświęconych następującym tematom: migracja, prywatyzacja, wiek emerytalny, bezpieczeństwo, bezrobocie i świadczenia społeczne. Ostatnia, siódma runda jest przeznaczona na swobodne wypowiedzi polityków. Łączny czas odpowiedzi na zadawane pytania to 7 minut, z kolei na końcową wypowiedź 60 sekund. W programie debaty nie przewidziano wzajemnego zadawania sobie pytań. O kolejności wypowiedzi w każdej rundzie zdecydowało losowanie.

Czy to ostatnia debata przed wyborami?

Organizacja debaty wyborczej jest jednym z ustawowych obowiązków telewizji publicznej, wynikającym z art. 120 Kodeksu wyborczego. Odbywa się ona w momencie, gdy swój udział potwierdzi większość komitetów. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, każdy przedstawiciel komitetu musi być traktowany równo.

To ostatnia debata przed wyborami, które odbędą się 15 października. Poprzednie spotkanie w 2019 r. obejrzały łącznie prawie 2 miliony osób.