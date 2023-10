Partia Polska Jest Jedna powstała w okresie pandemii. Jej liderem jest Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich. "Początkowo podjęta przez Prezydenta Piecha inicjatywa miała na celu obronę konstytucyjnych praw wolności w zakresie decydowania o własnym zdrowiu, przeciwstawienia się segregacji sanitarnej i wynikającym z niej przymusom" – czytamy na stronie PJJ.

Reklama

Polska Jest Jedna spełniła kryteria dające jej możliwość zarejestrowania list wyborczych we wszystkich okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu. Tym samym w wyborach 15 października stała się siódmym ogólnopolskim komitetem wyborczym w wyborach do Sejmu. Swoje listy zarejestrowała w 39 z 41 okręgów wyborczych na terenie kraju. W wyborach do Senatu jej kandydaci startują w czterech spośród 100 jednomandatowych okręgów wyborczych.

Wybory 2023. Z jakim programem wyborczym startuje Polska Jest Jedna?

Program wyborczy Polska Jest Jedna można znaleźć na stronie internetowej tej formacji. Składa się on opisu priorytetów partii oraz części w której określono obszary, w jakich Polska Jest Jedna chce wprowadzić zmiany. Priorytety tej partii to m.in.:

Reklama

"Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci".

"Silna rodzina budulcem bezpieczeństwa".

"Wielodzietność to patriotyzm. Narody, które nie mają dzieci, giną".

"Wprowadzenie demokracji bezpośredniej".

"Wprowadzenie dobrowolności szczepień".

"Stworzenie godnych warunków dla Polonii, która chce wrócić do Polski".

"Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży".

Program wyborczy Polska Jest Jedna – rozwiązania dla przedsiębiorców

Na liście 12 obietnic ujętych w tym obszarze znalazły się m.in.:

dobrowolny ZUS przez okres 3 lat dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą;

składka zdrowotna zależna od przychodu;

obowiązkowa składka zdrowotna dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, uproszczona i obniżona do 300 zł miesięcznie przy rocznych przychodach do 500 tys. zł i 600 zł miesięcznie przy rocznych przychodach powyżej 500 tys. zł;

próg obowiązku wejścia w podatek VAT od 500 tys. zł przychodu rocznie;

wprowadzenie preferencji dla polskich firm wykonawczych (posiadających min. 51 proc. polskiego kapitału) przy procedurach krajowych zamówień niedofinansowanych ze środków UE.

Polska Jest Jedna – obietnice wyborcze dla rolników i działkowców

Ta część programu Polska Jest Jedna liczy sześć punktów dotyczących rolnictwa oraz sześć podpunktów adresowanych do właścicieli ogródków działkowych. W przypadku rolnictwa mowa jest np. o "wprowadzaniu prawdziwego wolnego rynku dla lokalnych producentów żywności" oraz "wprowadzeniu jasnych i prostych oznaczeń pochodzenia danego produktu w układzie narodowym".

Działkowcom Polska Jest Jedna obiecuje np. przekazanie na własność ogródków działkowych oraz uzbrojenie działek w media na koszt Skarbu Państwa. Pojawia się także postulat ustawowego zakazu przekształcania i likwidacji rodzinnych ogródków działkowych.

Program wyborczy Polska Jest Jedna – energetyka

Program wyborczy Polska Jest Jedna dotyczący energetyki to siedem punktów. Partia planuje np. "oparcie polskiej niepodległości i niezależności energetycznej oraz rozwoju gospodarczego o krajowe zasoby surowców naturalnych". Pierwszy z tych surowców jest węgiel, którego złoża – jak czytamy – "stanowią 85 proc. zasobów całej Unii Europejskiej i zabezpieczają nasze potrzeby na co najmniej 300 lat". Drugim "surowcem" wymienionym przez PJJ są źródła geotermalne, "których potencjał może w pełni ekologicznie zaspokoić ponad 50 proc. krajowego zapotrzebowania na ciepło i prąd" – czytamy. Partia chce także "powstrzymać likwidację polskich kopalń".

Wybory 2023. Program wyborczy Polska Jest Jedna – rozwiązanie dla służby zdrowia

Czwarty obszar życia społeczno-gospodarczego uwzględniony w programie partii Polska Jest Jedna zatytułowano "Rozwiązania dla służby zdrowia". Zawarto je w dziewięciu punktach. Na tej liście pojawiają się postulaty takie jak:

"Odbudowa i rozwój polskiej produkcji leków, substancji czynnych i suplementów , które dzisiaj są tak ważne w dobie bardzo niezdrowej żywności, pozbawionej witamin i minerałów.

, które dzisiaj są tak ważne w dobie bardzo niezdrowej żywności, pozbawionej witamin i minerałów. " Likwidacja NFZ. Utworzenie w zamian kas chorych zapewniających konkurencyjność świadczeń, a tym samym podniesienie ich jakości i skrócenie czasu oczekiwania na wizytę lekarską."

Utworzenie w zamian kas chorych zapewniających konkurencyjność świadczeń, a tym samym podniesienie ich jakości i skrócenie czasu oczekiwania na wizytę lekarską." Przywrócenie gabinetów stomatologicznych w szkołach.

Program wyborczy Polska Jest Jedna: rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Ten obszar programu wyborczego Polska Jest Jedna został opisany w sześciu punktach. Np. w punkcie pierwszym czytamy: "Zasiłek pielęgnacyjny – podniesienie z 215 zł do 500 zł". W punkcie drugim: "Świadczenie pielęgnacyjne – podniesienie z 2458 zł do 3800 zł brutto ze składkami ZUS". Polska Jest Razem proponuje też m.in. "Umożliwienie podejmowania pracy zarobkowej opiekunom maksymalnie do 1/2 etatu."