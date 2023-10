Lewica idzie do wyborów parlamentarnych 15 października 2023 r. z hasłem "Serce mam po lewej stronie". W jej programie wyborczym znajdziemy m.in. obietnice dotyczące budowy tanich mieszkań na wynajem, wyprowadzenia religii ze szkół, wprowadzenia prawa do przerywania ciąży do 12. tygodnia.