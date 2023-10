Reklama

Aby znaleźć się w sejmowych ławach, Trzecia Droga musi uzyskać minimum 8 proc. głosów, ponieważ jest koalicją. Według ostatnich sondaży duet Władysław Kosiniak-Kamysz & Szymon Hołownia powinien po 15 października mieć powody do zadowolenia. Trzecia Droga aktualnie oscyluje wokół wyniku 10 proc. PSL do spółki z Polską 2050 przygotowały "12 gwarancji Trzeciej Drogi”.

Wśród postulatów umieszczono kluczowe dla Polaków kwestie. Mowa m.in. o edukacji, ochronie zdrowia, energetyce, rolnictwie, prawach kobiet, pomocy socjalnej i rynku mieszkaniowym.

Prosty i stabilny system podatkowy? Według Trzeciej Drogi to możliwe

Trzecia Droga zamierza uzdrowić sferę podatkową, ułatwić życie przedsiębiorcom. Nie będzie podwyżek CIT, VAT ani PIT przez całą kadencję. Ma to oznaczać gwarancję stabilności dla przedsiębiorców i wszystkich podatników. Jeśli już będą się pojawiać zmiany podatkowe, to z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem przed nowym rokiem podatkowym.

Trzecia Droga chce zmienić zasady funkcjonowania ZUS

ZUS będzie płacił zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego pracownika. Ma to na celu odciążenie przedsiębiorców, którzy aktualnie muszą płacić za pierwsze 33 dni L4. Dodatkowo, mikroprzedsiębiorcy, którzy znajdą się w kłopotach finansowych, będą mogli skorzystać z wakacji od składek na ZUS. Z kolei VAT i PIT będzie płacony tylko od uregulowanych faktur.

Trzecia Droga o edukacji. 6 proc. PKB i więcej angielskiego

Duet Kosiniak-Kamysz & Hołownia wraz ze swoimi ugrupowaniami chcą zadbać o edukację młodych Polaków. W planach jest przekazywanie 6 proc. PKB na system edukacyjny. Trzecia Droga chce, by dzieci kończące szkołę podstawową mówiły płynnie po angielsku. W tym celu planowane jest wprowadzenie przynajmniej jednej godziny języka angielskiego już od pierwszej klasy. Dodatkowo, w podstawie programowej mają znaleźć się kwestie związane z nowymi technologiami, tzw. "kompetencje przyszłości”. W programie znalazło się też miejsce dla psychologa i opieki medycznej w każdej szkole. Według Trzeciej Drogi, w szkole ma być mniej polityki. W zamian więcej nowoczesnego patriotyzmu, otwartości i rozmów o prawach człowieka, a także bogactwie polskiej kultury.

Trzecia Droga skróci kolejki do lekarzy? "Wizyta w ciągu 60 dni"

Wielomiesięczne kolejki do lekarzy na NFZ to zmora polskiego systemu ochrony zdrowia. Trzecia Droga chce to zmienić. Wizyta na NFZ ma być zagwarantowana w ciągu 60 dni. Jeśli się to nie uda, pacjent otrzyma zwrot kosztów za wizytę prywatną. W planach jest też oddłużenie szpitali powiatowych i większy nacisk na profilaktykę zdrowotną. Na ochronę zdrowia politycy tej koalicji chcą przekazać 7 proc. PKB.

Większa rodzina = niższe podatki

Sztandarowy program socjalny PiS, czyli 500+, nie przełożył się na wzrost liczby urodzeń. Z roku na rok rodzi się w Polsce coraz mniej dzieci. Trzecia Droga zamierza pomagać rodzinom w inny sposób. Zaplanowano program "Rodzinny PIT” – im większa rodzina, tym mniejsze podatki. Jak zapowiada koalicja, wprowadzenie tego prostego algorytmu, w którym podstawa opodatkowania będzie się zmniejszała wraz z większą ilością dzieci, doprowadzi do tego, że pracujący rodzice w rodzinach, w których jest przynajmniej trójka dzieci, będą płacili symboliczny podatek dochodowy.

Trzecia Droga stawia na kobiety! Równe wynagrodzenie i referendum ws. aborcji

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia chcą zatroszczyć się o kobiety. Liderzy Trzeciej Drogi postulują, by kobiety nie zarabiały mniej od mężczyzn na tych samych stanowiskach. Dodatkowo w planach jest referendum w sprawie aborcji.Trzecia Droga zamierza, poprzez odpowiednią ustawę, cofnąć aktualne przepisy, "przyklepane” przez Trybunał Konstytucyjny w 2020 r.

Z budżetu państwa ponownie ma być finansowane in vitro, by szansę na posiadanie dzieci mieli nie tylko ludzie zamożni. Bezpłatne znieczulenie okołoporodowe ma być standardem, nie wyjątkiem. W planach jest też 100 tys. bezpłatnych miejsc w żłobkach.

Bezpieczeństwo żywnościowe Polaków

Trzecia Droga zapewnia, że pełni wspiera Ukrainę w wojnie z Rosją. PSL i Polska 2050 zaznaczają jednak, że polskie interesy pod względem bezpieczeństwa żywnościowego są fundamentalne. Politycy koalicji chcą wprowadzić system kaucyjny w imporcie towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i zapewnić bezpieczny tranzyt produktów. Trzecia Droga przypomina, że w czasie tzw. "afery zbożowej”, państwo nie zdało egzaminu i wielu polskich rolników straciło na tym finansowo.

Trzecia Droga chce też uprościć system aplikowania o dotacje dla przedsiębiorstw. W planach jest podniesienie kwoty wsparcia w ramach działań Wspólnej Polityki Rolnej, m.in. na modernizację gospodarstw. Minimalne wsparcie 600 tys. zł i premia dla młodych rolników – 300 tys. zł.

Tani prąd, czyste powietrze i ograniczenie wycinki lasów

Trzecia Droga zamierza wykorzystać środki z Krajowego Planu Odbudowy. Właściciele domów, rolnicy i przedsiębiorcy mają produkować zieloną energię i na niej zarabiać. "Napędzimy Polskę energią z naszego słońca, wiatru i biogazowni” – zapowiadają w PSL i Polsce 2050.

Trzecia Droga chce też pozwolić na kupno prądu z paneli bezpośrednio od prywatnych właścicieli farm. Ma to być równie proste jak zakupy przez internet. Celem tego postulatu jest też ograniczenie państwowego monopolu na sieci energetyczne i wprowadzenie zdrowej konkurencji między dostawcami.

Politycy zamierzają też wyeliminować cięcie polskich lasów na potęgę. Najcenniejsze 20 proc. polskich lasów ma zostać objęte całkowitym zakazem wycinek, a eksport nieprzetworzonego surowca poza UE będzie mocno ograniczony.

Trzecia Droga obiecuje ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Jak zapowiada Trzecia Droga, osoby z niepełnosprawnością muszą być traktowane podmiotowo, a postulaty tego środowiska traktowane poważnie przez rządzących. Asystenci osób niepełnosprawnych zarabiają aktualnie niewiele (zarobki zbliżone do pensji minimalnej). Trzecia Droga zamierza umożliwić dostęp do asystentów bez względu na miejsce zamieszkania, a liczba godzin asystencji będzie ściśle powiązana z potrzebami i aktywnościami konkretnej osoby.

Trzecia Droga chce akademiki za złotówkę i mieszkania w dobrej cenie

Politycy PSL i Polski 2050 zwracają uwagę na niezwykle ważny społecznie dziś problem, jakim jest dostępność lokali mieszkaniowych. Młodzi ludzie niejednokrotnie muszą brać wieloletnie kredyty bądź gnieździć się w przepełnionych mieszkaniach.

Trzecia Droga zamierza wprowadzić mechanizmy prawne i podatkowe, które pozwolą zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem. Koalicja chce odblokować plany zagospodarowania przestrzennego, by w maksymalnym stopniu uwzględnić potrzeby budownictwa mieszkaniowego. W założeniach Trzeciej Drogi jest też program "Akademik za złotówkę” dla studentów spoza wielkich miast.

Większe pensje w "budżetówce". Nauczyciele, pielęgniarki i ratownicy medyczni mają zarabiać godnie

Nie jest tajemnicą, że pracownicy w wielu ważnych, niezbędnych wręcz społecznie zawodach nie są odpowiednio wynagradzani. Nauczyciele czy pielęgniarki od lat postulują o podwyżki, a średnia wieku w tych branżach z roku na rok się podnosi, bo brakuje chętnych do pracy za niewielkie pieniądze.

Trzecia Droga proponuje podwyżki niwelujące straty wynikające z inflacji. Następnie pojawi się plan stopniowego podwyższania pensji, a także dofinansowanie dla Państwowej Inspekcji Pracy.

Nowoczesna Armia według Trzeciej Drogi

Minimum 50 proc. sprzętu wojskowego ma być kupowane od firm i fabryk produkujących w Polsce.Trzecia Droga zamierza też rozbudować Polski Przemysł Obronny. PSL i Polska 2050 planują też skończyć z „partyjniactwem w wojsku” i oddzielić realnie funkcję dowodzenia armią od kierowania resortem Obrony Narodowej. Wojska Obrony Terytorialnej mają być włączone w system dowodzenia Sił Zbrojnych.