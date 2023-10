Reklama

Nieważne głosy wyborcze

W poprzednich wyborach parlamentarnych w 2019 roku oddano ponad 1,11 proc. nieważnych głosów. Oznacza to, że 207 tys. 747 osób błędnie zakreśliło nazwisko kandydata lub nie zrobiło tego w ogóle. To tak jakby w wyborach nie wzięli udziału wszyscy mieszkańcy Radomia albo Olsztyna.

Wybory 2023: Jak oddać ważny głos? Przygotuj się

Aby wziąć udział w głosowaniu trzeba pamiętać, by zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Może to być np. dowód osobisty, paszport lub e-dowód w aplikacji mObywatel.

Należy również upewnić się, że udajemy się do właściwego lokalu wyborczego. Najlepiej przyjść do lokalu wyborczego przygotowanym, a więc zastanowić się wcześniej na którego kandydata chcemy głosować i na której liście go szukać.

Zarówno swój lokal wyborczy, jak i listy kandydatów można znaleźć na stronie wybory.gov.pl

Jak oddać ważny głos? Postaw właściwy znak

Na wybranej liście wyborczej, w okienku przy nazwisku kandydata należy postawić znak w postaci dwóch przecinających się linii w obrębie kratki. Najlepiej znak X, ale może być to również plus, ważne by były to co najmniej dwie przecinające się linie.

Nie może to być tzw. ptaszek (v), jedna linia czy kropka. Znak musi być postawiony w obrębie kratki, a nie poza nią.

Jak oddać ważny głos? Tylko jeden kandydat do Sejmu i jeden do Senatu

W wyborach parlamentarnych zaznaczamy jedno nazwisko kandydata do Sejmu oraz jedno nazwisko kandydata do Senatu.

Na karcie wyborczej do Sejmu można zatem oddać głos tylko na jednej liście, zakreślają nazwisko wybranego kandydata. Jeśli skreślimy kilku kandydatów na jednej liście głos będzie nieważny. Podobnie, gdy skreślimy kandydatów na więcej niż jednej liście. Na karcie do Senatu również wybieramy tylko jednego kandydata.

Jeśli skreślimy przez pomyłkę niewłaściwe nazwisko, nie otrzymamy drugiej karty wyborczej. Podczas oddawania głosu trzeba więc być uważnym.

Najczęściej popełniane błędy

Oto podsumowanie najczęściej popełnianych błędów, na które trzeba uważać: