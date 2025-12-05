Koalicja Obywatelska jest zdecydowanym liderem najnowszego badania CBOS, przeprowadzonego na początku grudnia 2025 roku. Zdobywa 30,3 proc. poparcia, notując wzrost o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do listopada. Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje poparcie na tym samym poziomie co miesiąc temu – 20,7 proc. Na trzecim miejscu z dużą przewagą nad pozostałymi ugrupowaniami, plasuje się Konfederacja, która osiąga 12,5 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.). Konfederacja Korony Polskiej uzyskuje 7 proc. poparcia (spadek o 1,5 pkt proc.). Lewica powraca nad próg wyborczy z wynikiem 5,2 proc. (wzrost o 1,7 pkt proc.).

Które partie nie weszłyby do Sejmu?

Poniżej progu wyborczego, który wynosi 5 proc., znalazły się następujące partie:

Partia Razem : Otrzymuje 3,8 proc. poparcia.

: Otrzymuje 3,8 proc. poparcia. Polska 2050 Szymona Hołowni : Uzyskuje 2 proc. poparcia.

: Uzyskuje 2 proc. poparcia. Polskie Stronnictwo Ludowe: Ma 1,4 proc. poparcia.

Chęć udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 77 proc. dorosłych Polaków, co jest wysokim wskaźnikiem.

CBOS sprawdził również preferencje bez uwzględnienia osób niezdecydowanych ("trudno powiedzieć"). W takim scenariuszu poparcie wzrosłoby dla wszystkich głównych ugrupowań: KO 35,0 proc., PiS 24,8 proc., a Konfederacja WiN 14,2 proc.