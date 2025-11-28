Kto najczęściej pozytywnie lub negatywnie ocenia sytuację w Polsce?

Miesiąc wcześniej – w pierwszej połowie października – 32 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a 50 proc. było przeciwnego zdania. Poglądu na ten temat nie miało 18 proc.

W pierwszej połowie listopada sytuację w kraju pozytywnie postrzegali ponadprzeciętnie często: mężczyźni, najmłodsi badani, mieszkańcy największych miast, uczniowie i studenci, osoby oceniające swoje warunki materialne jako dobre, badani o poglądach lewicowych oraz wyborcy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Z kolei negatywnie sytuację w kraju postrzegali częściej: mieszkańcy wsi, rolnicy, osoby źle oceniające swoje warunki materialne, badani o poglądach prawicowych oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej.

Zwiększył się także odsetek optymistycznych prognoz dotyczących rozwoju ogólnej sytuacji w kraju (z 16 proc. do 19 proc.) i minimalnie spadł udział prognoz pesymistycznych (z 31 proc. do 30 proc.). Podobnie jak w poprzednich miesiącach najwięcej osób zakłada brak znaczącej zmiany w tym obszarze (42 proc. wobec 43 proc. w październiku).

Krytyka sytuacji politycznej w Polsce nadal bez zmian

Oceny sytuacji politycznej w Polsce nie uległy wyraźnym zmianom. 43 proc. badanych ocenia ją krytycznie (wzrost o 1 pkt. proc.), a pozytywnie - 13 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.) Obecną sytuację polityczną za „ani dobrą, ani złą” uważa 37 proc. badanych wobec 40 proc. w październiku. 6 proc. nie ma zdania na ten temat (tyle samo co miesiąc wcześniej)

Sytuację polityczną w Polsce za złą uznają ponadprzeciętnie często: mężczyźni, mieszkańcy największych miast, pracujący na własny rachunek i pracownicy usług, źle oceniający swoją sytuację materialną, osoby o poglądach prawicowych, a także wyborcy partii Razem, Konfederacji Korony Polskiej oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Jeśli chodzi o przewidywania dotyczące sytuacji politycznej w przeciągu najbliższego roku, to zdaniem 54 proc. sytuacja nie zmieni się znacząco (w październiku 51 proc.). 24 proc. prognozuje pogorszenie (w październiku 25 proc.), a 13 proc. poprawę (bez zmian wobec października).

Polacy coraz lepiej oceniają sytuację gospodarczą

Oceny aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce uległy niewielkiej poprawie. Z 32 proc. do 34 proc. wzrósł odsetek ocen pozytywnych, a z 29 proc. do 27 proc. spadł udział głosów krytycznych. 34 proc. badanych uważa sytuację ekonomiczną w kraju za „ani dobrą, ani złą” (33 proc. w październiku).

Stan polskiej gospodarki za dobry uznają zwłaszcza: mężczyźni, badani w wieku 55–64 lata, mieszkańcy największych miast, respondenci z wykształceniem wyższym, przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem, pracownicy administracyjno-biurowi, uczniowie i studenci oraz emeryci, osoby o wyższych dochodach per capita w swoim gospodarstwie domowym, badani o poglądach lewicowych oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej.

Przewidywania odnoszące się do rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju praktycznie nie uległy zmianom. Nadal największy odsetek badanych przewiduje, że pozostanie ona niezmieniona (45 proc. wobec 46 proc. miesiąc wcześniej), a prognozy pesymistyczne (25 proc. wobec 24 proc. ostatnio) przeważają nieco nad optymistycznymi (21 proc. wobec 20 proc. poprzednio).

W listopadzie oceny dotyczące sytuacji własnej rodziny pozostają niemal identyczne jak w październiku. Większość respondentów ocenia ją jako dobrą (63 proc. wobec 64 proc. w październiku), co trzeci jako „ani dobrą, ani złą” (32 proc., bez zmian), a niewielki odsetek jako złą (4 proc., bez zmian).

Większość badanych wciąż dobrze postrzega warunki materialne swojego gospodarstwa domowego (62 proc. wobec 61 proc. miesiąc temu). Co trzeci ocenia je jako „ani dobre, ani złe” (33 proc. wobec 35 proc. w październiku), a 5 proc. jako złe (wobec 4 proc. ostatnio).

Zadowolenie z poziomu życia rośnie. Kto najczęściej jest zadowolony?

Zadowolenie z poziomu życia własnej rodziny oraz z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego rośnie wraz z dochodami per capita ankietowanych. Poza tym pozytywne oceny częściej notowane są wśród młodszych badanych, żyjących w największych miastach oraz mających lepsze wykształcenie.

Wśród badanych niezmiennie dominuje przekonanie, że ich rodzinom za rok będzie żyło się tak samo jak obecnie (56 proc., bez zmian wobec października). Jednocześnie wzrósł nieco odsetek prognoz zakładających pogorszenie (z 13 proc. miesiąc temu do 16 proc. obecnie), a spadł udział przewidujących poprawę (z 20 proc. do 18 proc.).

Większość badanych zakłada, że warunki materialne ich gospodarstw domowych nie zmienią się znacząco w przeciągu roku (64 proc. wobec 68 proc. w październiku), przy czym zwiększył się odsetek prognoz optymistycznych (z 17proc. do 22 proc.), a udział pesymistów w tym obszarze pozostał niższy i właściwie niezmieniony (14 proc. wobec 15 proc. miesiąc temu).

Jak wskazuje CBOS, w listopadzie nastroje społeczne pozostały zbliżone do październikowych. „Poprawiły się trochę oceny i prognozy ogólnej sytuacji w kraju, a także postrzeganie sytuacji gospodarczej. Niemal nie zmieniły się natomiast oceny sytuacji politycznej, sytuacji własnej rodziny oraz warunków materialnych gospodarstw domowych badanych. Jeśli chodzi o prognozy, to w przypadku sytuacji swojej rodziny w perspektywie najbliższego roku wzrósł nieco pesymizm ankietowanych, a w odniesieniu do warunków materialnych zwiększył się optymizm” - czytamy w podsumowaniu.

Badanie zrealizowano od 6 do 17 listopada 2025 r. na próbie liczącej 992 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 60,1 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 23 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 16,9 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.