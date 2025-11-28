Kiedy miasta dostawały prawa?
Polska historia ma wiele stuleci. Oficjalne miasta zaczęły jednak powstawać dopiero w XIII wieku. Wtedy władcy nadawali miejscowościom prawa miejskie. Robili to zgodnie z prawem niemieckim. Dokumenty lokacyjne gwarantowały osadom miejskie przywileje.
Najstarszy tytuł: Nie Kraków, a Złotoryja
Historycy zebrali wszystkie dokumenty. Stwierdzili: Złotoryja to najstarsze miasto w Polsce. Miasto uzyskało prawa miejskie już w 1211 roku. Władca Henryk I Brodaty nadał jej ten przywilej. Złotoryja leży w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim. Miasto położone jest nad rzeką Kaczawą. Wiele miast powstawało w tym czasie. Większość miała prostokątny układ. Centralnie znajdował się rynek.
Inne wiekowe miasta również mają długą historię:
- Lwówek Śląski zajął drugie miejsce (przed 1217 rokiem).
- Opole znalazło się na trzecim miejscu (założone w podobnym czasie).
Dlaczego warto odwiedzić Złotoryję?
Pierwsze osady istniały tu już w VIII wieku. Zamieszkiwało je plemię Trzebowian. Cztery stulecia później przybyli niemieccy górnicy. Wydobywali oni w regionie złoto. Od kruszcu wzięła się nazwa miasta. Dziś w Złotoryi mieszka około 14 tysięcy osób. Mimo niewielkich rozmiarów miasto przyciąga turystów.
Odwiedzając Złotoryję, zobaczysz:
- Kościół św. Jadwigi.
- Fragmenty murów miejskich.
- Rynek z Ratuszem.
- Basztę Kowalską.
- Muzeum Złota oraz Kopalnię Złota „Aurelia”.
Źródło Top.pl
