Grupa Kopernika w opublikowanym we wtorek stanowisku podkreśliła, że mimo trwających od lat dyskusji o "humanitarnym geście" nadal nie ma rozwiązania dla żyjących jeszcze ofiar wojny. Ich liczbę szacuje się na maksymalnie 50 tys.

Eksperci: To zawstydzające i niedopuszczalne

Autorzy zwrócili uwagę, że we wspólnej deklaracji po polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych z 1 grudnia zapisano jedynie, że rząd Niemiec "przeanalizuje możliwość" zapewnienia dodatkowego wsparcia polskim ofiarom nazistowskiej agresji oraz niemieckiej okupacji w latach 1939-1945.

"Grupa Kopernika uważa dalszą zwłokę w wykonaniu humanitarnego gestu za zawstydzające i niedopuszczalne. Ze względu na presję czasu jest to całkowicie niezrozumiałe i dodatkowo obciąża relacje dwustronne" – czytamy w przekazanym PAP oświadczeniu podpisanym przez szefa Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt Petera Olivera Loewa oraz dyrektora Fundacji Krzyżowa dla Pojednania Europejskiego Roberta Żurka.

Eksperci słowami Bartoszewskiego: Warto być przyzwoitym

Zdaniem ekspertów Niemcy są odpowiedzialne za "zapewnienie tej szybko kurczącej się grupie ludzi godnej starości". Autorzy przypomnieli słowa Władysława Bartoszewskiego: "Warto być przyzwoitym". "Teraz nadszedł czas, aby wywiązać się z tej odpowiedzialności" – czytamy w dokumencie.

Eksperci: Trzeba niezwłocznie znaleźć środki

Grupa Kopernika wezwała rząd i kanclerza Niemiec do "niezwłocznego znalezienia środków i sposobów dla realizacji gestu humanitarnego". Zdaniem ekspertów organizację wypłaty środków powinno się powierzyć Polsko-Niemieckiej Fundacji Pojednanie, która dysponuje niezbędnym doświadczeniem i informacjami na temat poszkodowanych.

Zdaniem ekspertów gest pod adresem ofiar byłby wyrazem uznania cierpienia tych osób, ale też otworzyłby drogę do kształtowania skierowanych w przyszłość stosunków polsko-niemieckich.

Czym jest Grupa Kopernika?

Istniejąca od 2000 roku Grupa Kopernika jest nieformalnym forum eksperckim składającym się z naukowców, polityków, dziennikarzy i ludzi kultury zajmujących stanowisko w sprawach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Jest wspólnym projektem Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich i Fundacji Krzyżowa dla Pojednania Europejskiego.