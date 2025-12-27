Rosyjskie ataki na Kijów - ucierpiały budynki mieszkalne

„Główny cel to Kijów: energetyka i infrastruktura cywilna. Niestety, są trafienia także w budynki mieszkalne” – poinformował Zełenski dodając, że trwają działania służb ratunkowych oraz ekip remontowych w obiektach infrastruktury energetycznej, które zostały uszkodzone w czasie ataków. Prezydent nawiązał do rozmów w sprawie zawarcia pokoju z Rosją.

Reklama

„Rosyjscy przedstawiciele prowadzą długie rozmowy, ale w rzeczywistości mówią za nich Kindżały i Shahedy. To prawdziwe nastawienie Putina i jego otoczenia” – napisał Zełenski dodając, że Rosja nie chce kończyć wojny. Równocześnie Zełenski wezwał USA i kraje europejskie do zwiększenia nacisków na Kreml i wsparcia ukraińskich zdolności obronnych, w tym zwłaszcza jeśli chodzi o systemy obrony przeciwlotniczej.

Ukraiński MSZ komentuje rosyjski atak

Rosyjski atak skomentował także minister spraw zagranicznych Ukrainy. „Jedyną odpowiedzią Rosji na wysiłki pokojowe jest brutalny atak z użyciem setek dronów i rakiet na Kijów oraz inne miasta i regiony” – napisał na platformie X Andrij Sybiha.

Według szefa MSZ jedna trzecia Kijowa jest pozbawiona ciepła. Miejscowe władze podały, że w stolicy Ukrainy ponad 2600 budynków mieszkalnych, 187 placówek opieki zdrowotnej, 138 szkół i przedszkoli zostało pozbawionych ogrzewania. Około 320 tys. odbiorców w obwodzie kijowskim jest pozbawionych dostaw energii elektrycznej.