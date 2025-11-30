Respondenci nowego badania United Survey, które przygotowano na zlecenie Wirtualnej Polski, odpowiadali na pytanie: "Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku?".

Ponad 50 proc. respondentów nie ma wątpliwości ws. wyniku PiS

Zdaniem 52,8 proc. ankietowanych partia Jarosława Kaczyńskiego odzyska władzę w Sejmie. Spośród nich 15,9 proc. jest zdecydowanych, natomiast 36,9 proc. raczej się z tym zgadza. Przeciwnie uważa natomiast 35,7 proc. badanych. Według 20,2 proc. zapytanych osób taki scenariusz dla PiS jest raczej nie możliwy, a 15,5 proc. twierdzi, że nie stanie się to na pewno. Pozostałych 11,5 proc. nie ma zdania lub trudno im zająć konkretne stanowisko w tej sprawie.

Opinie zwolenników KO o wyborach w 2027 r.

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej łącznie 61 proc. respondentów uważa, że PiS nie odzyska władzy po wyborach parlamentarnych, a 32 proc. zakłada, że może do tego dojść. Natomiast po stronie sympatyków partii Jarosława Kaczyńskiego w sumie 79 proc. wierzy w możliwość jej powrotu do rządów.