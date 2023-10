Reklama

Obietnice dla seniorów. Co proponuje Prawo i Sprawiedliwość?

Partia rządząca obiecuje utrzymanie już obowiązujących przywilejów dla seniorów, czyli m.in. 13. i 14. emerytury. Jeszcze przed wyborami wszedł też w życie program "Bezpłatne leki 65+”. Obejmuje on 3800 pozycji.

Wśród nowych propozycji są emerytury stażowe, uzależnione od stażu pracy, a nie od wieku emerytalnego. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy przepracowali odpowiednio 38 i 43 lata, mogliby przejść na emeryturę o 4 lata wcześniej niż obecnie.

Partia obiecuje też lepsze posiłki w szpitalach i darmowe bilety kolejowe dla osób powyżej 70 lat.

Oferta Koalicji Obywatelskiej dla seniorów

Koalicja Obywatelska również zapowiada, że nie odbierze emerytom przyznanych im świadczeń. 13. i 14. emerytura mają być kontynuowane. PO nie zamierza również podnosić wieku emerytalnego.

Co poza tym? Partia Donalda Tuska zapowiada drugą waloryzację emerytur i rent, kiedy inflacja przekracza 5 proc. Obecnie emerytury waloryzowane są raz w roku.

Korzystne dla seniorów ma być również podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. złotych. Dzięki temu emerytury w wysokości do 5000 zł brutto nie będą objęte podatkiem dochodowym. Zyskać będzie można nawet kilkaset złotych. Ci, którzy otrzymują wyższe świadczenie, zapłacą mniejszy podatek.

KO obiecuje również zniesienie limitów na świadczenia NFZ w szpitalach, co ma skrócić czas oczekiwania na zabiegi. A takżezwiększenie dostęp do lekarzy geriatrów i opieki długoterminowej, zamrożenie cen gazu w 2024 roku oraz podniesienie zasiłku pogrzebowego do 6450 złotych.

Propozycje Lewicy dla osób starszych

Nowa Lewica również przygotowała wiele propozycji dla seniorów.

Zgodnie z ofertą partii emerytura stażowa byłaby możliwa już po 35 latach w przypadku kobiet i po 40 latach w przypadku mężczyzn. Wprowadzono by również podstawowy filar emerytalny gwarantujący pewną kwotę emerytury już po 30 latach pracy.

Ważną zmianą proponowaną przez Lewicę jest również wliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia na postawie umów cywilnych, czyli umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Lewica wprowadziłaby również rentę wdowią. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni nie musieliby wybierać czy zachować swoją emeryturą, czy przejść na rentę po małżonku. Mogliby zachować swoje świadczenie i pobierać dodatkowo połowę świadczenia małżonka, albo odwrócić te proporcje. Donald Tusk zadeklarował współpracę z Lewicą w tej sprawie.

Lewica oferuje również leki na receptę maksymalnie za 5 zł, oraz bony – turystyczny, kulturalny czy weterynaryjny.

Lewica podobnie jak KO zapowiada drugą waloryzację emerytur i rent. A także podniesienie zasiłku pogrzebowego - do 8 tys. złotych.

To oferuje seniorom Trzecia Droga

Trzecia droga zapowiada koniec kolejek do lekarzy specjalistów. Jeśli pacjent nie dostanie się do specjalisty w ciągu 60 dni, będzie mógł skorzystać z wizyty prywatnej, a NFZ będzie musiał pokryć jej koszt.

PSL i Polska 2050 opowiadają się również za dziedziczeniem połowy emerytury po zmarłym małżonku. Chce także zniesienia opodatkowania i oskładkowania emerytur.

Zapowiedzi Konfederacji

Politycy Konfederacji zapowiadają likwidację 13. i 14. emerytury. Zamiast tego emerytury mają być waloryzowane. Partia mówi również o likwidacji ZUS-u. Emerytury miałby wypłacać inny podmiot.

Kwota wolna od podatku miałaby stanowić 12-krotność płacy minimalnej, co miałoby się przełożyć na zwolnienie z podatku części emerytów. Miałoby również zostać zniesionych kilkanaście innych podatków.

Bezpartyjni Samorządowcy i ich program dla seniorów

Bezpartyjni Samorządowcy chcą, byleki były refundowane począwszy od wieku emerytalnego, czyli już od 60 lat w przypadku kobiet. A także wprowadzenia progu wydatków na leki, który uprawniałby do bezpłatnego ich otrzymania. Darmowa byłaby również komunikacja miejska i krajowa.

Zapowiadają również możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku. A także wsparcie finansowe dla rodzin, które korzystają z pomocy seniorów przy opiece nad dziećmi.

Postulują także równy dostęp do świadczeń w DPS-ach. Wymagałoby to reformy NFZ-u oraz dofinansowanie do domowej opieki nad seniorami.