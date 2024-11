Wałerij Załużny uważa, że to już nie jest wojna pomiędzy Ukrainą i Rosją. Przypomniał, że Korea Północna włączyła się do walk w obwodzie kurskim, Chiny dostarczają Rosji technologię, używaną w rakietach, a Iran sprzedaże Putinowi drony Shahed.Wielu wojskowych się zgodzi: wszystko to są oznaki wojny światowej. I świat musi się na to przygotować - stwierdził generał.

Ostrzegł, że co tak długo było "oczekiwane", już się zaczęło. Ale chcę powiedzieć, że sam Bóg daje szansę nie tylko Ukrainie, ale całemu światu, aby mieć czas na wyciągnięcie właściwych wniosków - dodał Załużny. Zaapelował do państw Zachodu o "większe zaangażowanie" oraz wsparcie Ukrainy. Jego zdaniem tylko te działania mają pozwolić na utrzymanie konfliktu na terytorium walczącego kraju, ale kraje zachodu - według niego - tego nie rozumieją.

Putin o wojnie światowej

Podobne zdanie co ukraiński generał ma przywódca Rosji. Według Putina konflikt na Ukrainie przybrał już "charakter światowy" ze względu na to, że państwa zachodnie wyraziły zgodę na atakowanie ich pociskami terytorium Rosji. Nie można używać broni dalekiego zasięgu na terytorium Federacji Rosyjskiej bez pomocy specjalistów z krajów, w których została wyprodukowana. To oczywiste - powiedział Putin. Podkreślił, że rosyjskie wojsko z powodzeniem odparło ataki przy użyciu rakiet ATACMS i Storm Shadow, "bez ofiar i poważnych szkód".

Władimir Putin nie wykluczył w czwartek użycia nowych rakiet przeciwko krajom, które pozwoliły Ukrainie atakować swoimi pociskami terytorium Rosji. Oznajmił, że Moskwa jest gotowa na wszystkie scenariusze w tym konflikcie.

